La nona edizione del Filming Italy Sardegna Festival, ideato e diretto da Tiziana Rocca, è stata presentata in conferenza stampa a Cannes, svelando un programma ricco di eventi che si terranno dal 25 al 28 giugno 2026. La prestigiosa manifestazione si svolgerà tra Cagliari e il Forte Village, consolidando la sua posizione come appuntamento centrale nel panorama culturale e cinematografico italiano.

L'edizione 2026 si distingue per la presenza di ospiti di rilievo internazionale e per una marcata attenzione ai giovani talenti. È stata infatti introdotta una sezione speciale rivolta agli studenti, con proiezioni dedicate che inizieranno già dal 18 giugno presso il Notorious Cinemas di Cagliari.

Tra le figure di spicco, il festival accoglierà la leggenda del cinema mondiale Harvey Keitel e l'attrice e regista Micaela Ramazzotti, che ricoprirà il ruolo di ambasciatrice. La madrina di questa edizione sarà Clara, artista che incarna al meglio le nuove generazioni creative.

La giuria del concorso cortometraggi sarà presieduta da Elsa Zylberstein, affiancata da Samuel Arnold, Rosa Diletta Rossi e Ilenia Pastorelli. Il festival rinnova inoltre le sue importanti collaborazioni con APA – Associazione Produttori Audiovisivi, e gode del Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda, oltre alla partnership consolidata con il Forte Village.

Un evento tra cinema, televisione e formazione

Il Filming Italy Sardegna Festival si distingue per la sua capacità di integrare proiezioni, incontri, masterclass e presentazioni di film, documentari e serie televisive. L'evento coinvolge le principali produzioni italiane e internazionali, insieme ai più importanti operatori del VOD e dell’entertainment. Tiziana Rocca, General Director della rassegna, ha dichiarato che questa sarà "un’edizione speciale, ricca di emozioni e nuove voci", sottolineando come la scelta di Clara come madrina rifletta la volontà del festival di valorizzare il dialogo tra cinema, televisione, musica e le nuove generazioni di talenti.

Le attività didattiche, già centrali nelle passate edizioni, si rafforzano ulteriormente con masterclass rivolte a studenti delle scuole e università, e con uno spazio dedicato ai giovani autori nel concorso Filming Italy Sardegna – In Corto.

Quest'ultimo, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e il professor Massimo Arcangeli, offre una concreta opportunità di visibilità: i corti vincitori saranno trasmessi su Rai Cinema Channel, poi resi disponibili su MyMovies e presentati al pubblico americano durante il Filming Italy – Los Angeles.

Il programma si preannuncia particolarmente ricco, con numerosi titoli tra film internazionali e italiani, documentari, opere restaurate e serie televisive, molti dei quali saranno presentati in anteprima assoluta. Sebbene il parterre degli ospiti internazionali sia ancora in via di definizione, è confermata la presenza di personalità di rilievo, con un'offerta culturale volta a valorizzare la Sardegna e la sua attrattività.

Il Forte Village e la Sardegna come palcoscenico internazionale

Il Forte Village, sede privilegiata di alcune delle principali iniziative del festival, si conferma come location ideale per eventi di respiro internazionale. Lorenzo Giannuzzi, CEO e General Manager del resort, ha affermato: "Ospitare la nona edizione del Filming Italy Sardegna Festival è la conferma di una scelta in cui abbiamo creduto sin dal primo giorno. I risultati raggiunti ci rendono orgogliosi; quelli che verranno ci entusiasmano ancora di più". Il Forte Village è riconosciuto per l’eccellenza dei suoi spazi, capaci di accogliere grandi manifestazioni e garantire elevata visibilità alla Sardegna e all'Italia.

Il coinvolgimento attivo delle istituzioni locali, tra cui il Comune di Cagliari e la Regione Autonoma della Sardegna, evidenzia un forte impegno territoriale verso lo sviluppo della cultura cinematografica.

La collaborazione con università e realtà formative come l’Academy Cinema, e con il professor Massimo Arcangeli per la sezione cortometraggi, contribuisce a creare un ponte significativo tra i professionisti del settore e le nuove generazioni di autori. Il festival si configura così come uno spazio fondamentale di crescita e formazione, offrendo opportunità concrete a studenti e giovani talenti e consolidando la posizione della Sardegna quale palcoscenico internazionale per il cinema e le arti audiovisive.