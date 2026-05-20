Nel Parco archeologico di Velia, in provincia di Salerno, poesia, archeologia e tecnologia si fondono in un'esperienza unica. Fino al 24 maggio, un itinerario poetico e interattivo si snoda tra le antiche strade e i monumenti della città storica, unendo cultura letteraria e patrimonio storico.

Il percorso espositivo coinvolge il pubblico con testi poetici di autori italiani e internazionali, affiancati da pannelli biografici. Giochi interattivi e QR code integrati permettono di accedere a approfondimenti, curiosità e contenuti informativi aggiuntivi.

La selezione include figure di spicco come Eugenio Montale, Pablo Neruda, Edmondo De Amicis, Salvatore Quasimodo, Pierpaolo Pasolini, Charles Bukowski e Giovanni Pascoli, offrendo un'ampia varietà culturale.

Realizzata con la collaborazione dei volontari del Servizio civile, l'iniziativa è inclusa nel biglietto di ingresso al Parco archeologico di Velia e nell'abbonamento Paestum & Velia, rendendo l'esperienza ampiamente accessibile.

Un'esperienza interattiva tra storia e versi

L'itinerario è strategicamente posizionato tra i monumenti più emblematici del sito archeologico, creando un dialogo tra contesto storico e contenuto poetico. I pannelli informativi e le installazioni interattive fungono da strumenti per una comprensione più profonda.

I QR code rappresentano un ponte tra il mondo fisico dell'archeologia e quello digitale dell'informazione, offrendo un'immersione completa nelle vite e nelle opere degli autori selezionati.

L'inclusione di questa esperienza nel costo del biglietto e dell'abbonamento sottolinea l'impegno del Parco archeologico di Velia nel promuovere la cultura e l'educazione attraverso modalità innovative. È un invito a riscoprire la bellezza dei luoghi antichi attraverso la lente della poesia, arricchita dalle potenzialità della tecnologia moderna.

Didattica e innovazione: l'impegno dei Parchi archeologici

Il Parco archeologico di Velia, in sinergia con quello di Paestum, promuove costantemente attività didattiche e laboratori educativi per un pubblico eterogeneo, con l'obiettivo di rendere il patrimonio archeologico vivo e accessibile.

Un esempio recente di questo impegno è la partecipazione a Didacta Italia 2026, l'importante appuntamento nazionale dedicato alla formazione e all'innovazione nel mondo della scuola.

In tale contesto, i Parchi hanno presentato il laboratorio "Kéramos", un progetto innovativo dedicato alla ceramica antica. Questa iniziativa ha offerto agli studenti l'opportunità di sperimentare direttamente alcune delle principali tecniche di lavorazione della ceramica, avvicinandosi alle pratiche artigianali del mondo antico. Attraverso "Kéramos", i partecipanti hanno potuto acquisire abilità manuali e approfondire il significato storico e culturale intrinseco ai reperti archeologici.

Queste attività sono concepite per valorizzare il patrimonio archeologico in una prospettiva contemporanea, favorendo l'apprendimento attraverso l'esperienza diretta, la creatività e l'integrazione di metodologie didattiche innovative.

La combinazione di storia, arte e tecnologia è al centro della missione dei Parchi, che mirano a creare un dialogo continuo tra passato e presente, educando e ispirando le nuove generazioni alla tutela e alla comprensione della nostra eredità culturale.