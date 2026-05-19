Fiorello ha acceso i riflettori sul futuro del Teatro delle Vittorie, storico palcoscenico degli studi Rai a Roma, esprimendo apertamente la sua preoccupazione: “Ho paura che lo vendano. Qui sono passati i più grandi della tv”. L’annuncio è giunto durante la diretta di Viva Rai2 del 19 maggio 2026, sollevando interrogativi sul destino di una delle sedi più celebri e significative della televisione italiana. Lo showman ha inoltre manifestato la sua inquietudine per i professionisti che vi operano: “Penso a quelli che ci lavorano da una vita”.

Il Ministero della Cultura (MiC), sotto la guida di Gennaro Sangiuliano, ha prontamente risposto alle dichiarazioni di Fiorello, fornendo rassicurazioni sull’impegno istituzionale.

Dal Ministero è stato chiarito che “se ce ne fosse bisogno, interverremo”, sottolineando come il Teatro delle Vittorie sia “un sito di grande rilievo storico” e confermando che la sede “rimarrà in uso alla Rai”. Attualmente, dunque, non sarebbe in discussione la destinazione a uso televisivo di un luogo che, da decenni, rappresenta un fondamentale riferimento culturale e artistico nel panorama italiano.

Il ruolo storico del Teatro delle Vittorie e la sua importanza televisiva

Il Teatro delle Vittorie, realizzato alla fine degli anni Trenta, si trova in via Col di Lana, nel quartiere Della Vittoria a Roma. Per decenni, è stato uno dei poli centrali dell’offerta televisiva Rai, ospitando programmi di enorme successo come “Scommettiamo che?”, “Rischiatutto” e numerosi concerti storici.

La sua capienza, di circa 900 posti, e l’architettura razionalista lo rendono un esempio significativo sia dal punto di vista funzionale sia architettonico, testimoniando un’epoca d’oro della produzione televisiva.

Nel corso degli anni, il teatro è stato lo spazio prediletto per le grandi produzioni in studio, un luogo dove si sono svolte trasmissioni che hanno contribuito in modo determinante a definire l’identità culturale della televisione italiana. L’inserimento di questo edificio tra le sedi di interesse storico evidenzia la sua funzione non solo operativa ma anche profondamente simbolica per il servizio pubblico.

Preservazione, restauri e prospettive future

L’attenzione sollevata da Fiorello e la tempestiva risposta del Ministero della Cultura hanno riportato al centro del dibattito pubblico il tema cruciale della tutela del patrimonio culturale televisivo.

Il Teatro delle Vittorie ha beneficiato nel corso dei decenni di diversi interventi di ammodernamento e manutenzione ordinaria, indispensabili per mantenere l’alto livello di eccellenza richiesto dalle produzioni televisive Rai. Ulteriori restauri, qualora si rendessero necessari, verranno valutati attraverso una stretta collaborazione tra la Rai e le istituzioni statali.

Il percorso intrapreso conferma come la valorizzazione del patrimonio culturale non si limiti a musei e beni materiali, ma si estenda con pari importanza anche a luoghi di produzione culturale strutturati come il Teatro delle Vittorie, che è un vero e proprio simbolo della tradizione televisiva italiana.