Il Reliquiario della Passione, noto come Croce della Granduchessa, è tornato visibile al pubblico nel Museo dell’Opera del Duomo di Firenze dopo un accurato restauro. Questo capolavoro dell’oreficeria, alto 130 cm e largo 74, è in oro e adornato da preziose gemme, tra cui un grande quarzo che evoca il leggendario ‘diamante fiorentino’. Commissionato dai granduchi Cosimo II de' Medici e Maria Maddalena d’Austria, la croce è una stauroteca latina che custodisce frammenti della croce di Gesù e della Passione di Cristo, reliquie riscattate nel 1454 da Marco Chestialselim e portate a Firenze.

L’intervento, affidato nel 2025 dall’Opera di Santa Maria del Fiore all’Opificio delle Pietre Dure, ha rivelato una scoperta notevole: la grande pietra centrale, prima ritenuta un topazio d’India, è in realtà un purissimo quarzo. I dettagli saranno presentati il 4 giugno in una giornata di studi presso l’Antica Canonica in piazza San Giovanni 7.

L’opera si distingue per la sua raffinata lavorazione: oro sbalzato e cesellato, smalti policromi e un ricco apparato gemmario. La base, opera settecentesca dell’orafo Bernardo Holzmann, è in bronzo fuso, cesellato e dorato.

Il Museo dell’Opera del Duomo e la conservazione

Il Museo dell’Opera del Duomo, custode di importanti opere della tradizione fiorentina, documenta la storia della Cattedrale, del Battistero e del Campanile.

L’istituzione ha avviato numerosi progetti conservativi, dimostrando costante attenzione alla salvaguardia del patrimonio. Il restauro della Croce Reliquario, affidato nel 2025 all’Opificio delle Pietre Dure, è un esempio dell’uso di tecniche diagnostiche avanzate per approfondire la conoscenza di materiali e tecniche orafe antiche.

La valorizzazione e la tutela delle opere d’arte del complesso fiorentino sono una priorità, come dimostrano anche altri cantieri monumentali. Tra questi, spicca l’intervento in corso sulla cupola del Battistero di San Giovanni, gestito dall’Opera di Santa Maria del Fiore e dalla Soprintendenza.

Il restauro dei mosaici del Battistero

Il Battistero di San Giovanni, fulcro culturale e religioso fiorentino, è interessato da un restauro monumentale.

Il suo straordinario ciclo musivo trecentesco, che copre oltre 1.100 metri quadrati della volta con circa 10 milioni di tessere policrome, è oggetto dal 2023 di un intervento di sei anni, il primo sistematico in oltre un secolo. Il progetto, che prevede la messa in sicurezza delle superfici, il consolidamento e la valorizzazione della brillantezza dei mosaici, è gestito dall’Opera di Santa Maria del Fiore e dal Centro di Conservazione Archeologica, con un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro e la collaborazione della Soprintendenza e di altri enti.

Questi cantieri di restauro nell’area del Duomo evidenziano il costante impegno delle istituzioni fiorentine nella salvaguardia di un patrimonio indissolubilmente legato alla storia della città e di valore artistico internazionale.

Le attività di conservazione e divulgazione contribuiscono a mantenere viva l’attenzione su opere e monumenti, offrendo nuove prospettive sulla loro complessità e sul loro legame con la storia di Firenze.