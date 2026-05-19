La Fondazione Arena di Verona celebra il 150° anniversario della nascita di Giovanni Zenatello, figura eminente della lirica italiana e ideatore dell’Opera Festival areniano. Nato il 22 febbraio 1876, il celebre tenore veronese viene ricordato con una serie di iniziative speciali, presentate in occasione di questa significativa ricorrenza. All’evento hanno preso parte importanti personalità istituzionali, tra cui l’assessora Marta Ugolini e la sovrintendente Cecilia Gasdia, affiancate dal pronipote di Zenatello e dal bibliotecario Michele Magnabosco.

Le celebrazioni per il 150° anniversario

Tra le iniziative promosse dalla Fondazione Arena, spicca un incontro di presentazione tenutosi nella storica Sala Maffeiana. Durante la serata, la figura di Zenatello è stata approfondita attraverso una conferenza musicologica curata da Davide Annachini, che ha offerto al pubblico l’ascolto di rare esecuzioni storiche e la visione di immagini d’epoca inedite. È stata inoltre annunciata la pubblicazione di un volume di 200 pagine, intitolato «Grazie Zenatello». Questa opera ripropone la biografia originale scritta dalla figlia nel 1976, arricchita da note storiche aggiornate, un saggio introduttivo e una selezione di cinquanta fotografie autografe dell’epoca.

Il volume sarà distribuito gratuitamente in autunno a biblioteche, scuole secondarie, accademie e università della provincia di Verona, contribuendo a diffondere la conoscenza dell’artista.

Omaggi all’Opera Festival e il ricordo dei protagonisti

Il 103° Arena di Verona Opera Festival sarà teatro di ulteriori tributi. Per tutta la durata del festival, una teca esporrà all’arcovolo 1 la storica spada bronzea realizzata appositamente per le prime recite di Aida nel lontano 1913, un simbolo tangibile della nascita del festival, oggi custodita dall’Accademia Filarmonica di Verona. Un momento particolarmente significativo sarà la recita di Aida del 2 luglio 2026, che sarà interamente dedicata a Giovanni Zenatello, preceduta da un omaggio speciale.

Le personalità intervenute hanno unanimemente riconosciuto il ruolo di Zenatello come imprenditore culturale e talent-scout di eccezionale intuito, capace di rendere l’opera accessibile a un vasto pubblico e di scoprire talenti straordinari come Maria Callas. La sovrintendente Cecilia Gasdia ha sottolineato l’importanza di onorare le radici culturali per guardare al futuro, mentre il pronipote di Zenatello ha espresso profonda emozione per le iniziative dedicate al suo illustre antenato.

Giovanni Zenatello: tenore, impresario e scopritore di talenti

Giovanni Zenatello (1876-1949) si affermò come uno dei più importanti tenori italiani nei primi decenni del Novecento. La sua statura artistica era tale che i massimi compositori del suo tempo, tra cui Puccini, scrissero nuove opere appositamente per la sua voce.

Fu anche tra i pionieri della registrazione vocale, contribuendo alla commercializzazione della musica su disco. La sua visione e il suo spirito imprenditoriale furono fondamentali per la nascita dell’Opera Festival areniano nel 1913, con la messa in scena di Aida. Zenatello si distinse inoltre come un talent-scout infallibile, scoprendo artisti di portata storica, da Fleta a Lily Pons, fino alla leggendaria Maria Callas, che proprio all’Arena di Verona fece il suo debutto italiano ed europeo, ventitreenne, grazie a un’audizione avuta a New York con lo stesso Zenatello.