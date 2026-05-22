La Fondazione Arte CRT ha annunciato l’acquisizione di due opere della serie Luminescenti (2007) di Paolo Gioli, destinate ad arricchire la collezione concessa in comodato d’uso alla GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino. L’operazione, dal valore di 14.000 euro, è stata finalizzata in occasione della settima edizione di The Phair | Photo Art Fair, la fiera interamente dedicata alla fotografia, costantemente supportata dalla Fondazione Arte CRT, ente culturale della Fondazione CRT di Torino. Le nuove acquisizioni andranno ad ampliare il patrimonio fotografico moderno e contemporaneo della galleria.

Le due opere uniche di Gioli sono state selezionate dalla direttrice della GAM, Chiara Bertola, in collaborazione con i conservatori Elena Volpato e Fabio Cafagna. Questa scelta strategica mira ad ampliare significativamente la collezione, introducendo il lavoro di «uno tra i fotografi sperimentali più rilevanti del Novecento, non ancora presente nella collezione CRT e nelle raccolte della GAM». Le creazioni di Gioli, realizzate attraverso l’incandescenza di lastre fosforescenti impresse su polaroid, offrono una “lettura fantasmatica di frammenti scultorei antichi”, rinnovando il profondo legame tra fotografia e scultura.

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente della Fondazione Arte CRT, ha evidenziato l’importanza di questo impegno: «Con il sostegno a The Phair, la Fondazione Arte CRT rinnova la propria attenzione verso la fotografia, un medium capace di raccontare il presente e di interpretare le trasformazioni culturali e sociali del nostro tempo».

L’iniziativa conferma la volontà della Fondazione di contribuire concretamente alla crescita del patrimonio pubblico e di promuovere l’accessibilità alla cultura contemporanea per la collettività.

Il ruolo della Fondazione Arte CRT e il polo torinese

La Fondazione Arte CRT, dal 2026, rafforza la sua missione di sostegno all’arte fotografica contemporanea, rendendo le acquisizioni disponibili alle principali istituzioni pubbliche torinesi. La collezione della Fondazione, affidata in comodato gratuito alla GAM, rappresenta un patrimonio dinamico e in continua espansione, accessibile non solo agli addetti ai lavori ma all’intera collettività e ai visitatori di Torino. Tali azioni si inseriscono nella più ampia strategia che vede Torino affermarsi come polo di ricerca e di sperimentazione nel panorama dell’arte moderna e contemporanea, anche grazie a eventi come The Phair, ritenuto dalla Fondazione uno strumento cruciale per lo sviluppo qualitativo del settore.

The Phair, giunta alla sua settima edizione, si conferma una fiera di rilevanza nazionale che da anni valorizza la fotografia d’arte, attraendo collezionisti italiani e internazionali e offrendo una piattaforma a gallerie, artisti e curatori. L’evento facilita l’interazione tra le istituzioni museali, in particolare con la GAM e il Castello di Rivoli, e un pubblico interessato all’evoluzione dei linguaggi visivi contemporanei.

Paolo Gioli: sperimentazione e dialogo nella collezione

Paolo Gioli, figura di spicco della ricerca fotografica sperimentale italiana del Novecento, è celebre per la sua innovazione nelle tecniche e nei materiali. Le due opere della serie Luminescenti (2007), appena acquisite, sono emblematiche per la loro metodologia esecutiva — basata sull’uso di lastre fosforescenti e polaroid — e per il loro soggetto.

Esse «danno una lettura fantasmatica di frammenti scultorei antichi. Con questa serie Gioli ha saputo rinnovare la lunga relazione che lega la fotografia alla scultura e il sogno fotografico di riaccendere la vita nelle effigi pietrificate». La presenza di queste opere arricchisce il nucleo fotografico della collezione CRT, aprendo un dialogo con capolavori preesistenti come Roman Boy di Mimmo Jodice e ampliando le opportunità di confronto storico e stilistico all’interno della raccolta torinese.

Grazie a questi nuovi ingressi, la collezione affidata alla GAM ribadisce la sua apertura ai temi e ai linguaggi della contemporaneità, promuovendo non solo la conservazione ma anche la diffusione e la rilettura dei grandi filoni sperimentali della fotografia moderna.

Le politiche di acquisizione della Fondazione Arte CRT riaffermano così l’impegno a sostenere trasversalmente sia la qualità artistica sia l’accessibilità pubblica del patrimonio, in un’ottica di sviluppo culturale e sociale che coinvolge l’intero territorio torinese.