Sarà l'attrice Fotini Peluso il volto e l'ambassador ufficiale del Magna Graecia Film Festival 2026, l'importante rassegna cinematografica diretta da Gianvito Casadonte che si terrà nell'estate del 2026 a Catanzaro. L'annuncio della nomina di Peluso è stato comunicato dagli organizzatori il 9 maggio 2026, segnando un passo significativo per l'edizione futura del festival.

Negli ultimi anni, Fotini Peluso si è affermata con successo sia sul grande schermo che in televisione, distinguendosi per le sue interpretazioni e il suo talento. La sua scelta come ambassador, come sottolineato dal direttore Casadonte, rappresenta un chiaro segnale di apertura del Magna Graecia Film Festival verso il talento emergente e internazionale, caratteristica distintiva di questa nuova stagione dell'evento calabrese.

Il compito di Peluso sarà quello di promuovere attivamente il festival e di incarnare i valori di innovazione e dialogo con le nuove generazioni che sono al centro della manifestazione. Il Magna Graecia Film Festival si conferma così un appuntamento di spicco nel panorama cinematografico italiano, focalizzato in particolare sui primi e secondi film di autori sia italiani che internazionali.

Il ruolo strategico dell'ambassador e la visione del festival

La figura dell'ambassador riveste un'importanza cruciale nella promozione del Magna Graecia Film Festival. Supporta la diffusione delle iniziative e valorizza le proposte artistiche della rassegna, riflettendo ogni anno la volontà di raccontare una cinematografia giovane, innovativa e profondamente attenta ai linguaggi del presente.

Il percorso artistico di Fotini Peluso incarna perfettamente queste caratteristiche, e la sua presenza mira a favorire un coinvolgimento ancora più ampio e variegato del pubblico.

Nato nel 2004, il festival ha la sua sede stabile a Catanzaro, animando il centro cittadino e gli spazi del porto con le sue attività. Nel corso delle sue edizioni, ha ospitato figure di spicco del cinema nazionale e internazionale, tra registi, attori e critici, consolidando il suo ruolo centrale nella promozione della cultura cinematografica, specialmente tra i giovani. L'edizione 2026 si propone di rafforzare ulteriormente il legame con la città e il territorio, offrendo una vetrina privilegiata a nuove opere e talenti emergenti.

Il Magna Graecia Film Festival: storia, impatto e prospettive

Il Magna Graecia Film Festival è riconosciuto come uno degli eventi culturali più significativi della Calabria. Fin dalle sue origini, la rassegna si è distinta per l'attenzione specifica verso le opere prime e seconde, diventando un punto di osservazione privilegiato sui nuovi linguaggi del cinema. Nel corso degli anni, il festival ha avuto il merito di premiare e valorizzare cineasti che hanno poi ottenuto importanti riconoscimenti nel panorama nazionale e internazionale. La sua presenza costante a Catanzaro ha inoltre contribuito in modo significativo alla crescita culturale e turistica della città.

Ogni anno, il festival arricchisce il suo programma con anteprime esclusive, incontri aperti al pubblico, proiezioni all'aperto e momenti di formazione dedicati ai più giovani.

Le numerose attività parallele e le consolidate collaborazioni con enti e istituzioni locali rappresentano elementi vincenti della manifestazione. Con la scelta di Fotini Peluso come ambassador per il 2026, il Magna Graecia Film Festival riafferma con forza la propria vocazione a sostenere il talento e a fungere da ponte tra le generazioni, nel segno di una costante innovazione cinematografica.