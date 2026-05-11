Alla vigilia dell'attesa kermesse sulla Croisette, Thierry Frémaux, delegato generale del Festival di Cannes, ha espresso un profondo apprezzamento per il cinema italiano. L'11 maggio 2026, Frémaux ha dichiarato con enfasi: “amiamo il cinema italiano”, sottolineando la qualità e la rilevanza delle produzioni nazionali presentate nell'ultimo anno. Ha ricordato, in particolare, la selezione e l'apprezzamento del film 'Le città di pianura' nell'edizione precedente, un'opera che ha portato in concorso una rappresentanza significativa del Paese.

Nel suo intervento, Frémaux ha evidenziato l'importanza degli autori italiani nel panorama cinematografico internazionale e il dialogo costante tra Cannes e la settima arte italiana.

La presenza di opere italiane nella selezione ufficiale è, per il delegato generale, una chiara testimonianza della vitalità e riconoscibilità che i registi italiani continuano a dimostrare. Questa dichiarazione riflette la ferma volontà del Festival di mantenere un legame stretto con la produzione nazionale, affermando che “Il Festival accoglie sempre con piacere il meglio del cinema italiano”.

Il legame storico tra Cannes e il cinema italiano

L'attenzione espressa da Thierry Frémaux si inserisce in una lunga e consolidata storia che unisce il Festival di Cannes al cinema italiano. Nel corso degli anni, numerosi registi e opere provenienti dall'Italia hanno trovato un'importante vetrina nelle selezioni ufficiali, contribuendo significativamente sia al prestigio internazionale della kermesse sia al riconoscimento globale della cinematografia italiana.

Il Festival di Cannes, avviato nel 1946, è universalmente riconosciuto come uno degli eventi cinematografici più influenti a livello mondiale. È un punto di riferimento essenziale per autori, interpreti e produttori, noto per la sua costante attenzione all'innovazione e alla ricerca artistica. Grandi maestri italiani, da Federico Fellini a Michelangelo Antonioni, sono stati spesso protagonisti sulla Croisette, ricevendo premi prestigiosi e lasciando un segno indelebile nella storia del festival.

'Le città di pianura': un esempio della vitalità italiana a Cannes

La selezione di 'Le città di pianura' in concorso nell'edizione precedente del Festival rappresenta uno degli esempi più recenti di questa relazione privilegiata.

Il film è stato esplicitamente citato da Frémaux come testimonianza della vitalità e originalità del cinema italiano contemporaneo. Questa scelta si inserisce pienamente in una lunga tradizione, che vede ogni anno diverse produzioni italiane attentamente valutate e apprezzate dai selezionatori e dalla critica presente a Cannes.

La presenza del cinema italiano a Cannes si conferma una costante, caratterizzata da una pluralità di generi e da una ricchezza di registi differenti. Il rapporto tra il prestigioso festival francese e l'Italia appare destinato a proseguire e a rafforzarsi, alimentando la notorietà internazionale delle opere italiane e promuovendo nuovi scambi culturali tra autori e pubblico di tutto il mondo.