Alla vigilia della 79ª edizione del Festival di Cannes, in programma dal 12 al 23 maggio 2026, il delegato generale Thierry Frémaux ha ribadito il valore del cinema come “strumento di pace”, capace di incitare alla rivolta e alla libertà anche in Paesi privi di tali diritti. Durante la conferenza stampa, Frémaux ha evidenziato la chiara distinzione che la manifestazione mantiene tra la sua dimensione artistica e quella commerciale, come dimostrato dalla politica dei “no selfie” sulla Croisette, nonostante la sponsorizzazione di Meta.

Frémaux ha espresso il suo affetto per il cinema italiano, pur riconoscendo la quasi assenza di pellicole nazionali in concorso quest'anno.

Ha ricordato la partecipazione, nell’edizione precedente, di "Le città di pianura" di Andrea Sossai e ha annunciato la celebrazione del suo successo ai David di Donatello. Sono stati menzionati anche registi come Mario Martone e Paolo Sorrentino, a sottolineare i profondi legami tra il festival e la cinematografia italiana, nonostante il 2026 rappresenti un’eccezione a una presenza tricolore costante nelle ultime edizioni.

L'assenza italiana e la composizione del concorso

L’esclusione del cinema italiano dalla selezione ufficiale è una delle principali novità della 79ª edizione, una situazione che non si verificava dal 2017. L'unica presenza italiana di rilievo è quella dello scrittore Erri De Luca, che recita nel film francese in concorso "La Vie d’Une Femme (A Woman’s Life)" di Charline Bourgeois-Tacquet.

Frémaux ha commentato questa anomalia attribuendola più a una particolare congiuntura dei calendari produttivi e distributivi che a una carenza di qualità.

L’edizione 2026 si distingue invece per la forte partecipazione di autori internazionali. Figure come Pedro Almodóvar, con il suo dramma "Amarga Navidad", e Asghar Farhadi con "Parallel Tales", animano la competizione per la Palma d’Oro. Il concorso include anche opere di registi come Marie Kreutzer, Laszlo Nemes e Andrey Zvyagintsev, riflettendo una pluralità di sguardi che rimarca il carattere globale del festival.

Dibattito politico, intelligenza artificiale e nuove regole

Thierry Frémaux ha affrontato il tema della politicizzazione del festival, evidenziando che Cannes è da sempre “fortemente politico”, pur evitando confronti diretti con le stagioni passate.

Ha difeso la libertà degli artisti e della manifestazione di non esprimere posizioni personali al di fuori della professione cinematografica, precisando: “Non mi aspetto che giurati o organizzatori prendano posizione oltre il loro ruolo”.

Nel suo intervento, Frémaux ha anche menzionato le sfide poste dall’intelligenza artificiale, sottolineando i rischi delle “menzogne che può produrre”. Ha espresso solidarietà verso i professionisti del settore – artisti, sceneggiatori, attori e stunt – che saranno influenzati dalle sue implicazioni. Ha inoltre commentato favorevolmente le nuove regole degli Oscar per il film internazionale, che ora includono titoli premiati a Cannes e Venezia, interpretando questo cambiamento come un segno di apertura di Hollywood.

Rappresentanza femminile e momenti salienti

Il delegato generale ha risposto alle critiche sul poster ufficiale, che ritrae Susan Sarandon e Geena Davis, respingendo l’accusa di "feminist washing". Ha ribadito la sua contrarietà alle quote, ma ha confermato l’impegno nella promozione delle registe di talento, nel solco della promessa raccolta da Agnès Varda. Tra i momenti più attesi di questa edizione, si segnalano il debutto alla regia di John Travolta, che presenta l’opera prima "Propeller One-Way Night Coach" nella sezione Premiere, e la cerimonia inaugurale con la commedia "La Vénus électrique" di Pierre Salvadori. Sul red carpet sfileranno icone internazionali come Marion Cotillard, Brendan Fraser, Dustin Hoffman, Bill Murray e Kristen Stewart, a testimonianza del continuo fascino esercitato dal festival.