Il 9 maggio 2026, la stazione di Bologna Centrale ha ospitato un concerto speciale con protagonisti il celebre trombettista Paolo Fresu e il violoncellista Giovanni Sollima. L’evento, parte del programma “FS in viaggio” di Ferrovie dello Stato Italiane, mira a trasformare le stazioni in spazi culturali vivi. Fresu e Sollima hanno offerto una performance unica, fondendo il jazz con la musica classica contemporanea.

Questa tappa bolognese del progetto “FS in viaggio” ha rappresentato un’occasione per l’incontro tra linguaggi musicali differenti. Il concerto, a ingresso libero nella sala d’attesa, ha riscosso grande interesse tra pubblico e viaggiatori.

“Proporre la musica in stazione significa portarla nella quotidianità delle persone e favorire contaminazioni culturali”, ha affermato Fresu. Sollima ha aggiunto: “Dialogare tra generi diversi è la ricchezza della nostra esperienza, soprattutto in contesti aperti come questo”.

“FS in viaggio”: la cultura nelle stazioni

Il progetto “FS in viaggio” intende trasformare le infrastrutture ferroviarie italiane in centri culturali dinamici. Bologna Centrale, snodo cruciale per la città e il Paese, si è convertita in contenitore d’arte, coinvolgendo cittadini e viaggiatori. La sala d’attesa, da luogo di transito, si è fatta palcoscenico d’eccezione per una sera. L’iniziativa valorizza la cultura in luoghi pubblici e accessibili, proseguendo azioni avviate da Ferrovie dello Stato.

L’obiettivo è rendere arte e musica parte della quotidianità, offrendo nuove esperienze ai passeggeri e promuovendo l’integrazione culturale. Questa visione si è concretizzata nell’incontro tra Paolo Fresu e Giovanni Sollima, artisti internazionali capaci di attrarre pubblici eterogenei con repertori dal jazz contemporaneo alla musica d’avanguardia.

La sinergia artistica di Fresu e Sollima

Paolo Fresu, tra i principali interpreti del jazz italiano ed europeo, vanta una carriera internazionale. La sua ricerca musicale si distingue per contaminazioni e sperimentazione. Giovanni Sollima è un violoncellista e compositore riconosciuto internazionalmente, con una predilezione per l’incontro tra diversi linguaggi musicali.

La loro collaborazione, consolidata negli anni, esplora le frontiere tra classica, jazz, rock e musica elettronica.

Gli eventi di Fresu e Sollima mirano a superare le barriere di genere, raggiungendo un pubblico variegato e diffondendo la musica fuori dai circuiti tradizionali. Nelle stazioni, questa apertura offre un’esperienza musicale diretta a viaggiatori e curiosi. Il successo di “FS in viaggio” conferma l’interesse per formule innovative di fruizione culturale e musicale.