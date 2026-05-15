L'artista italo-nigeriana Barbara Ayozie Fu Safira è tra le figure di spicco dell'undicesima edizione di Photo London, la rassegna fotografica in corso dal 14 al 17 maggio 2026. L'evento si tiene per la prima volta alla National Hall di Olympia, a Kensington, segnando un significativo cambiamento dopo un decennio alla Somerset House. Nella sezione Positions, Fu Safira presenta il progetto ‘Creed: Doctrine of Presence’, realizzato con una fotocamera a medio formato del 1956. La sua opera propone un ritorno alla riverenza e alla cura, contrapponendosi ai sistemi basati sull'accumulo e sulla velocità.

Le immagini di Fu Safira sono concepite per resistere alla nitidezza, evocando la percezione di un dipinto e richiamando il Rinascimento come modello etico. L'artista si definisce un "tramite, non autore", riflettendo una visione della creazione come trasmissione. Le opere privilegiano l'intelligibilità profonda rispetto alla precisione fotografica, fondendo memoria e presente. La National Hall, riqualificata con un investimento di 1,3 miliardi di sterline guidato dallo studio Heatherwick, offre a Photo London nuovi spazi per ampliare la sua offerta culturale.

Photo London 2026: Nuova Sede e Programma

L'edizione 2026 di Photo London rappresenta un punto di svolta, affermandosi come una delle principali fiere internazionali dedicate alla fotografia storica e contemporanea.

La nuova sede a Olympia ospita numerose gallerie e artisti da Europa, Asia e Americhe, tra cui HackelBury Fine Art (Londra), Akio Nagasawa (Tokyo), FishEye (Parigi) e PhotoInk (Delhi), affiancati da gallerie dell'Europa centrale, orientale e dell'America Latina. Il trasferimento e la riqualificazione consentono di rinnovare ed espandere il programma, che include sezioni come Discovery, Master of Photography, Talks Programme, Film Screening Room e Publishing.

Steven Meisel è il Master of Photography per il 2026, con una mostra sui suoi primi ritratti londinesi. La fiera introduce aree dedicate alla sperimentazione e alla riflessione sui linguaggi contemporanei, tra cui la sezione Positions che accoglie la mostra personale di Fu Safira.

Un nuovo Film Screening Room e uno spazio ampliato per gli editori arricchiscono ulteriormente l'offerta espositiva.

Il Percorso Artistico di Fu Safira

Nata in Italia settentrionale nei primi anni Novanta da genitori nigeriani, Fu Safira ha costruito un percorso artistico internazionale. Dopo Parigi, si è stabilita a Londra, affermandosi come art director e fotografa. La sua visione integra arti visive, moda e cultura urbana, come dimostrano le collaborazioni con testate quali Vogue UK, GQ Turkey, Hunger TV e Aesthetica. Ha inoltre diretto video musicali per artisti di fama mondiale, tra cui Dua Lipa, Andrea Bocelli e Gianna Nannini. Questa propensione alla contaminazione si riflette nel progetto presentato a Photo London, che si inserisce nella sua ricerca di dialogo tra tradizione artistica e sensibilità contemporanea.

Photo London si conferma un punto di incontro cruciale per la fotografia, promuovendo nuovi linguaggi e la riscoperta di valori artistici e culturali. La partecipazione di Fu Safira rafforza la dimensione internazionale della manifestazione e il suo ruolo di piattaforma per l'evoluzione dell'arte fotografica.