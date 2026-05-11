Un episodio di grave entità ha turbato le fasi conclusive della mostra ‘Rumore’, un’esposizione di grande successo dedicata all’indimenticabile Raffaella Carrà, ospitata presso la suggestiva Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto. Durante le delicate operazioni di disallestimento, prima della definitiva chiusura al pubblico, è stata scoperta la sparizione di due cinture originali, elementi distintivi di altrettanti celebri abiti di scena indossati dall’artista. La spiacevole scoperta è avvenuta per mano dei proprietari della preziosa collezione, Giovanni Gioia e Vincenzo Mola, proprio mentre si preparavano a concludere un’esposizione che aveva richiamato un vasto pubblico di ammiratori e curiosi.

Il dettaglio degli oggetti sottratti e le prime ipotesi sul furto

Le cinture sottratte non erano semplici accessori, bensì componenti essenziali e iconici di due costumi di grande valore storico e affettivo. Una delle cinture apparteneva a un abito sfoggiato da Raffaella Carrà nel 2006, durante la conduzione del popolare programma televisivo ‘Amore’. L’altra era parte integrante di un costume utilizzato nella prima puntata della quarta edizione di ‘Carramba che fortuna’, andata in onda nel 2008. Entrambe le cinture erano finemente decorate con applicazioni originali in cristalli Swarovski, testimoniando l’unicità e la ricercatezza dei manufatti sartoriali che hanno contraddistinto la carriera della Carrà.

Le prime verifiche condotte sul luogo del furto non hanno evidenziato alcun segno di effrazione, portando gli inquirenti a formulare l’ipotesi che il furto possa essere avvenuto durante il normale orario di apertura della mostra, un dettaglio che suggerisce un’azione premeditata e audace.

Il profondo valore culturale e l'appello dei collezionisti

Giovanni Gioia e Vincenzo Mola, custodi di un vastissimo archivio privato che annovera circa 350 costumi indossati dalla Carrà tra il 1976 e il 2012, hanno espresso con forza il loro disappunto. Hanno sottolineato come il danno subito trascenda la mera perdita materiale, configurandosi principalmente come una grave lesione culturale ed emotiva. Questi abiti e i loro accessori, infatti, non sono semplici reperti; essi rappresentano autentiche narrazioni della storia della televisione italiana, dell’evoluzione del costume e, soprattutto, del percorso artistico e innovativo di una donna che ha saputo rivoluzionare il linguaggio dello spettacolo.

La mostra ‘Rumore’, allestita con cura dal 18 aprile al 10 maggio, aveva proprio l’intento di celebrare Raffaella Carrà non solo come icona di stile, ma anche come figura anticipatrice di importanti cambiamenti sociali e culturali. Gli organizzatori e i collezionisti nutrono la ferma speranza che le indagini in corso possano condurre al rapido recupero degli oggetti sottratti, un atto dovuto per il rispetto della memoria di Raffaella Carrà e per la salvaguardia dell’inestimabile valore storico e artistico che questi abiti incarnano.