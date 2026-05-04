L’Orchestra Filarmonica di Torino inaugura una nuova fase della propria storia, scegliendo una guida cresciuta al suo interno.

L’assemblea ha infatti nominato all’unanimità Gabriele Montanaro come nuovo presidente dell’associazione. Subentra a Michele Mo, che continuerà a ricoprire il ruolo di direttore artistico.

Torinese, classe 1981, Montanaro rappresenta da oltre quindici anni una figura centrale per l’Orchestra, dove ha svolto diversi incarichi, da ultimo quello di segretario generale. Giornalista pubblicista e divulgatore, ha maturato esperienze anche a livello nazionale tra governance culturale, attività accademica — insegna Marketing culturale al Conservatorio Vecchi Tonelli di Modena — collaborazioni con Rai Cultura e progetti editoriali dedicati alla musica classica.

“Assumo questo incarico con entusiasmo e con l’intento di proseguire e rafforzare il percorso di crescita di Oft. Ci attendono passaggi decisivi: l’evoluzione dei pubblici, il rinnovamento generazionale, la ridefinizione dei modelli di proposta culturale, la diversificazione delle attività, l’individuazione di una sede che consenta all’Ente di esprimere al massimo il proprio potenziale. Tutte sfide che richiedono di guardare al futuro con coraggio, ambizione e con un orizzonte di ampio respiro”, ha dichiarato Montanaro.

La sua nomina arriva dopo oltre venticinque anni di presidenza di Michele Mo, periodo durante il quale l’Orchestra Filarmonica di Torino ha consolidato il proprio ruolo, diventando una delle realtà più rilevanti del panorama musicale italiano e rafforzando al contempo il legame con il territorio.

Il ruolo dell'Orchestra Filarmonica di Torino

L'Orchestra Filarmonica di Torino si distingue come una delle realtà musicali più apprezzate nell'area nord-occidentale italiana. Con sede nella città piemontese, svolge la sua attività concertistica in prestigiose sale e teatri, tra cui l'Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto e il Teatro Vittoria. L'orchestra è nota per la sua costante ricerca artistica e le collaborazioni con direttori e solisti di fama internazionale.

La Filarmonica ha inoltre sviluppato progetti dedicati alle scuole e alle fasce più giovani, promuovendo la cultura musicale attraverso seminari, laboratori ed eventi aperti alla cittadinanza. Questa attività consente di coinvolgere un pubblico eterogeneo e di favorire un nuovo approccio all'ascolto, in linea con l'obiettivo educativo della direzione artistica.

Storia e programmi dell'Orchestra

Dal 1992, anno della sua fondazione, l'Orchestra Filarmonica di Torino si è affermata progressivamente come uno dei pilastri della musica sinfonica regionale. Il suo repertorio include sia i grandi autori classici sia recenti commissioni dedicate a compositori contemporanei. Grazie a una scelta curatoriale attenta, la Filarmonica collabora frequentemente con altre istituzioni musicali italiane e straniere, esplorando anche forme di contaminazione tra musica, teatro e cinema.

L'orchestra vanta centinaia di concerti realizzati, con una presenza sul territorio che ha generato forti legami con la città di Torino e offerto opportunità di valorizzazione per giovani musicisti locali.

Il nuovo assetto istituzionale, con Gabriele Montanaro alla presidenza, mira a proseguire il percorso di crescita e innovazione, rafforzando la dimensione nazionale e l'apertura internazionale delle sue attività.