La Galleria Borghese è al centro di un acceso dibattito culturale e politico a Roma. La discussione è scaturita dalla presentazione di un progetto di fattibilità per un possibile ampliamento del celebre museo, sostenuto da una sponsorizzazione privata della società di ingegneria Proger. Un investimento di circa 900mila euro ha permesso di indire un concorso internazionale di architettura per individuare soluzioni concrete di espansione. L'attuale struttura, infatti, presenta problemi strutturali evidenti: accessibilità limitata per disabili, opere nei depositi per mancanza di spazio e un sistema di prenotazioni spesso congestionato, che ostacola le visite.

Pro e contro l'ampliamento: il dibattito

L'iniziativa ha trovato un forte sostenitore in Massimiliano Tonelli, direttore di Artribune, che ha criticato le polemiche, sottolineando la necessità di superare l'immobilismo nella gestione dei beni culturali di Roma. Tonelli argomenta che l'ampliamento è una risposta indispensabile alle difficoltà operative del museo, a beneficio di scuole, studiosi e visitatori. Tuttavia, l'ipotesi di nuove volumetrie all'interno dell'area storica di Villa Borghese ha sollevato immediate e forti preoccupazioni. Associazioni come Italia Nostra e diversi comitati cittadini temono possibili alterazioni dell'equilibrio paesaggistico della Villa. Storici dell'arte e commentatori culturali hanno evidenziato i rischi di interventi in un contesto considerato intoccabile, alimentando un dibattito più ampio su tutela, architettura contemporanea e trasformazione delle città storiche.

Scontro politico e l'alternativa del Villino Pincherle

Il confronto si è esteso rapidamente alla sfera politica. Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, ha espresso netta opposizione al progetto, chiedendo le dimissioni della direttrice della Galleria Borghese. Più cauta la posizione del presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, che ha richiesto ulteriori dettagli tecnici. In questo contesto, è emersa una proposta alternativa: l'utilizzo del Villino Pincherle. Questo edificio storico, attualmente inutilizzato e situato fuori dal perimetro di Villa Borghese, è stato individuato come potenziale spazio per l'estensione museale. L'idea, promossa dall'assessora alla Cultura del I Municipio di Roma, Giulia Silvia Ghia, e dall'associazione Visione Roma, guidata da Claudio Minelli, prevede la realizzazione di un sottopasso pedonale sotto via Pinciana.

Tale collegamento mirerebbe a unire il villino al cuore della Galleria, creando un hub culturale integrato e preservando l'integrità del parco storico.

Il Villino Pincherle: storia, progetto e costi

Il Villino Pincherle, elegante palazzina dalle mura color biscotto, fu costruito nel 1906 dall'ingegnere Carlo Pincherle, padre di Alberto Moravia, che vi trascorse la giovinezza. L'edificio, in stile neorinascimentale, presenta finestre ad arco a tutto sesto e bassorilievi decorativi. La proposta di Visione Roma immagina una "continuità dell'attività museale", con il sottopasso che, partendo dall'interno del villino, condurrebbe oltre i cancelli del parco della Galleria, ospitando parte delle attività espositive.

I costi stimati per l'operazione, inclusi esproprio, ristrutturazione e tunnel, si aggirano sui 65 milioni di euro, con previsione di ammortamento rapido grazie al richiamo turistico-culturale. I finanziamenti potrebbero provenire da fondi statali, europei, fondazioni bancarie e culturali, e da una possibile deviazione di stanziamenti previsti per l'ampliamento a Villa Borghese. Nel 2024 il Villino Pincherle era a rischio abbattimento, ma una mobilitazione della presidente del II Municipio, Francesca Del Bello, e di Italia Nostra ne garantì la protezione con un vincolo.

Futuro della Galleria: un bivio tra innovazione e tutela

Il confronto tra le diverse visioni evidenzia la complessità del rapporto tra tutela del patrimonio, esigenze di modernizzazione e trasformazione delle città storiche.

La decisione tra un ampliamento diretto della Galleria Borghese e l'adozione della soluzione del Villino Pincherle rappresenta un nodo cruciale per il futuro del museo e per la valorizzazione del patrimonio culturale romano. Il dibattito rimane aperto, in attesa di ulteriori sviluppi e decisioni istituzionali, in un delicato equilibrio tra innovazione e conservazione.