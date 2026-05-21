Gallipoli si conferma ancora una volta una delle regine dell’estate italiana. Nel 2026 la Perla dello Ionio conquista la Bandiera Blu, riconoscimento internazionale che premia la qualità del mare, dei servizi turistici, della gestione ambientale e della sicurezza. Un risultato che ribadisce l’eccellenza del territorio e che anticipa una stagione già pronta a brillare.
Ma quest’anno Gallipoli non è solo capitale del turismo: è anche capitale della bellezza italiana, grazie all’arrivo delle 120 Miss provenienti da tutte le regioni per le finali di Miss mondo italia 2026.
Miss Mondo 2026: Gallipoli accoglie 120 reginette da tutta Italia
Gallipoli e il network alberghiero Caroli Hotels sono pronti a ospitare, per il 22° anno consecutivo, le fasi finali del concorso di bellezza.
Dal 3 al 14 giugno 2026, la città salentina diventa il palcoscenico nazionale della bellezza, del talento e della promozione territoriale. Le Miss arriveranno da ogni angolo d’Italia per due settimane di eventi, shooting, prove, selezioni e attività dedicate alla scoperta del territorio.
Una cornice da sogno: tra Punta Pizzo e la Baia Verde
Le finali si svolgeranno nella scenografica cornice dell’Ecoresort Le Sirenè, immerso nel Parco naturale di Punta Pizzo, tra spiagge bianche e mare turchese.
Un luogo che rappresenta perfettamente l’identità di Gallipoli: natura incontaminata, accoglienza e un mare che continua a conquistare riconoscimenti.
Il quartier generale delle Miss sarà invece il Bellavista Club di Corso Roma, nel cuore pulsante della città.
Ospiti, show e finale del 14 giugno
La prefinale del 5 giugno sarà presentata da Lucrezia Mangilli, Miss Mondo Italia 2024. La finalissima del 14 giugno, condotta da Antonio Mezzancella, vedrà la partecipazione di ospiti come:
il cantante Valerio Scanu
il violinista Pierpaolo Foti
la Miss Mondo in carica Sofia Viola
Solo 25 Miss accederanno allo show finale, e una sola conquisterà la corona e il diritto di rappresentare l’Italia alla finale mondiale di Miss World.