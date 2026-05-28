Il Comune di Genova ha ufficialmente annunciato l’Ottobre Paganiniano, un’ampia rassegna di eventi e iniziative culturali interamente dedicate a Niccolò Paganini, il celebre violinista e compositore genovese, figura di spicco della scuola violinistica europea. La manifestazione si svolgerà dall’inizio di ottobre fino ai primi di novembre 2026 e vedrà il coinvolgimento di numerose realtà culturali cittadine. Tra queste figurano il Premio Paganini, il Teatro Carlo Felice, la Giovine Orchestra Genovese (GOG), gli Amici di Paganini e il Centro Paganini per la ricerca e la didattica.

L’organizzazione è stata curata dagli Amici di Paganini, dall’Orchestra Paganini e dall’European Paganini Route, con il contributo fondamentale della Fondazione Carige e il supporto di Bper Banca e del Comune di Genova.

L'annuncio è stato dato nella suggestiva cornice di Palazzo Tursi, a conclusione di una giornata dedicata alla commemorazione della scomparsa di Paganini. Il momento clou della serata è stato il concerto di Vadim Brodski, stimato violinista ucraino che nel 1984 si aggiudicò il secondo premio al Concorso Paganini. Brodski si è esibito al fianco della pianista Clarissa Carafa, proponendo un programma variegato che ha spaziato da brani di Bach e Beethoven a composizioni dello stesso Paganini, Perosi, Ysaye e Wieniawski, concludendosi con una versione cantata del celebre tema di ‘La vita è bella’.

L’esibizione, arricchita dalla partecipazione dell’Orchestra Paganini, ha ricevuto un caloroso successo da parte del pubblico presente.

Programmi e appuntamenti dell’Ottobre Paganiniano

Il calendario dell’Ottobre Paganiniano prevede già numerosi appuntamenti di rilievo. Tra questi, spicca la partecipazione di tre vincitori del Premio Paganini: Kevin Zhu (edizione 2018), Giuseppe Gibboni (edizione 2021) e Giovanni Angeleri (edizione 1997). Sarà inoltre offerta l’esecuzione integrale delle opere per chitarra sola di Paganini, distribuita in quattro concerti distinti, e verrà organizzato un importante convegno internazionale. Quest’ultimo sarà dedicato all’approfondimento della figura dell’artista e all’analisi del successo del suo modello musicale in Europa.

La rassegna si propone di rafforzare sia il legame di Paganini con il suo territorio d’origine, sia il ruolo centrale che egli continua a rivestire per la città di Genova.

Durante la giornata di presentazione, presso Palazzo Doria Carcassi, sede della Fondazione Carige, si è tenuta una conversazione approfondita con la musicologa Maria Rosa Moretti e il liutaio Alberto Giordano. L’incontro si è concentrato sugli strumenti collezionati da Paganini, con particolare attenzione ad alcuni violini Stradivari che furono di sua proprietà. Nel corso dell’evento è stato inoltre conferito il riconoscimento “Una vita per Paganini” allo studioso tedesco Andreas Lange, in virtù del suo lavoro di ricerca sulla tournée europea del celebre violinista genovese.

Questa giornata commemorativa ha saputo unire la musica dal vivo, la ricerca storica e la valorizzazione della figura di Paganini, confermandolo come un punto di riferimento ineludibile per il patrimonio musicale cittadino.

Paganini e Genova: un’eredità viva

Niccolò Paganini, nato a Genova nel 1782, è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi violinisti di tutti i tempi e ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale europeo dell’Ottocento. Genova custodisce gelosamente molteplici testimonianze della sua straordinaria eredità. Tra queste, spicca la collezione di strumenti a lui appartenuti, esposti nelle sale di Palazzo Tursi. Il pezzo più celebre è senza dubbio il “Cannone”, il violino costruito da Giuseppe Guarneri del Gesù nel 1743, che Paganini stesso donò alla città.

L’Ottobre Paganiniano si configura come uno dei momenti più significativi per la valorizzazione di questa eredità, coinvolgendo istituzioni musicali, storiche e di ricerca in una rete collaborativa che promuove la conoscenza e la divulgazione del patrimonio paganiniano.

Questa importante manifestazione si inserisce nella consolidata tradizione di Genova di promuovere periodicamente rassegne e concorsi legati al nome di Paganini. Tra questi, il più prestigioso è lo storico Premio Paganini, un concorso internazionale che dal 1954 scopre e valorizza giovani talenti violinistici a livello mondiale. La partecipazione attiva di realtà musicali di spicco come il Teatro Carlo Felice, la Giovine Orchestra Genovese e il Centro Paganini, unitamente alle iniziative di ricerca e divulgazione, sottolinea il profondo e duraturo legame tra il tessuto culturale della città e la figura di Paganini. Tutto ciò contribuisce a mantenere viva la memoria del grande musicista e a stimolare nuove produzioni musicali ispirate al suo genio.