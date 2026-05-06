Il Comune di Genova ha approvato un nuovo regolamento che disciplina le attività degli artisti di strada, con l'obiettivo di garantire una maggiore flessibilità nelle esibizioni e, al contempo, tutelare il centro storico della città. Il 6 maggio 2026 sono stati diffusi i dettagli della nuova disciplina, che mira a valorizzare culturalmente la città e ad armonizzare lo spettacolo pubblico con il rispetto degli spazi urbani storici.

Frutto di un dialogo con le associazioni di categoria e le rappresentanze artistiche, il regolamento stabilisce che le esibizioni potranno svolgersi in modo più elastico in diverse aree urbane e in differenti fasce orarie.

Tuttavia, sono previste restrizioni particolari nelle zone di maggior pregio artistico e architettonico del centro storico. L'iniziativa è presentata come una svolta culturale che incentiva la creatività e l'attrattività del centro, salvaguardando i luoghi simbolo di Genova. Sono state inoltre aggiornate le norme per il rilascio delle autorizzazioni, al fine di snellire le procedure e agevolare la partecipazione di giovani talenti.

Nuove regole per le esibizioni urbane

Le principali novità introdotte dal regolamento riguardano la distribuzione degli spazi per gli spettacoli: alcune piazze e vie del centro saranno accessibili agli artisti solo in orari definiti e con limiti acustici specifici, per evitare disturbo ai residenti e preservare la qualità della vita del quartiere.

Saranno mantenute aree dove le esibizioni potranno svolgersi più liberamente, in particolare nelle fasce pomeridiane e serali. Le aree storiche riconosciute come patrimonio culturale richiederanno permessi aggiuntivi e una selezione più attenta delle performance. Le regole sono state formulate per assicurare che la vitalità artistica possa convivere con la tutela del patrimonio, coinvolgendo anche associazioni di residenti e operatori commerciali nella definizione delle zone sensibili.

Dal punto di vista organizzativo, è stato previsto un iter più semplice per le richieste di autorizzazione, che potrà essere espletato anche online tramite il portale istituzionale del Comune. Il regolamento punta a favorire la partecipazione di giovani e nuove proposte, riconoscendo nell'arte di strada un valore aggiunto per l'immagine e la cultura urbana di Genova.

L'adozione di queste misure rappresenta il tentativo dell'ente locale di trovare il giusto equilibrio tra libertà di espressione, sviluppo turistico e rispetto del tessuto urbano storico.

Il centro storico di Genova e l'arte di strada

Il centro storico di Genova, tra i più estesi e antichi d'Europa, ospita un patrimonio architettonico e artistico di grande valore, tra cui la Cattedrale di San Lorenzo e i celebri Palazzi dei Rolli. Questo reticolo di vicoli, piazze e monumenti costituisce una delle aree urbane maggiormente tutelate dalle istituzioni. Negli ultimi anni, Genova ha visto una crescita delle attività di animazione urbana e degli spettacoli all'aperto, con oltre centocinquanta eventi spontanei ogni anno, a testimonianza della vivacità culturale che caratterizza il capoluogo ligure.

Il nuovo regolamento si inserisce dunque in una tendenza volta a integrare forme di spettacolo pubblico con le politiche di conservazione del patrimonio.

Le attività degli artisti di strada si affiancano a eventi e festival cittadini, contribuendo all'attrattiva turistica e al presidio sociale del centro storico, che è patrimonio UNESCO dal 2006. Il riconoscimento internazionale impone precisi vincoli di tutela, resi ancora più rilevanti dal nuovo assetto normativo. Genova continua così a promuovere la creatività urbana, conciliando partecipazione e salvaguardia di uno dei tesori artistici più importanti d'Italia.