Un momento di inaspettata tenerezza ha catturato l'attenzione durante la celebrazione dei 145 anni della Siae al Quirinale, quando la celebre rocker Gianna Nannini ha sorpreso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con un gesto affettuoso. L'episodio, immortalato in un video che ha rapidamente conquistato i social media, ha mostrato la cantante senese avvicinarsi al Capo dello Stato per una tradizionale foto di rito. Subito dopo lo scatto, Nannini si è girata verso Mattarella e gli ha stampato un bacio sulla guancia, suscitando una visibile sorpresa ma anche un ampio e spontaneo sorriso da parte del Presidente.

Il video virale e la dedica "La Repubblica da baciare"

Il filmato del bacio, reso ancora più iconico dalla colonna sonora della sua hit senza tempo, 'Sei nell'anima', è rimbalzato con prepotenza su ogni piattaforma social, diventando un fenomeno virale in poche ore. La stessa Gianna Nannini ha scelto di ricondividere l'emozionante sequenza sul suo profilo ufficiale, accompagnandola con una didascalia significativa: "La Repubblica da baciare". Questo gesto, avvenuto in un contesto di alta ufficialità come una cerimonia al Quirinale, ha colpito profondamente per la sua autenticità e per la reazione positiva e distesa di Mattarella, che ha accolto l'episodio con una cordialità apprezzata dal pubblico.

Un clima di festa e vicinanza tra artisti e istituzioni

La cerimonia al Quirinale, dedicata alla celebrazione di un traguardo così importante per la Siae, ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del mondo artistico italiano. L'atmosfera generale è stata caratterizzata da momenti di grande informalità e convivialità, con artisti che si sono concessi selfie e scambi amichevoli con il Presidente della Repubblica. Tra questi, il bacio di Gianna Nannini si è senza dubbio distinto come uno degli episodi più commentati e simbolici, evidenziando un clima di festa e una tangibile vicinanza tra il mondo della musica e le più alte istituzioni del Paese. L'evento ha rappresentato un'occasione preziosa per onorare la lunga storia della Siae e per celebrare il fondamentale contributo degli artisti italiani al patrimonio culturale nazionale.

Gianna Nannini: l'icona della musica italiana

Nata a Siena, Gianna Nannini è universalmente riconosciuta come una delle voci più potenti e originali della musica italiana contemporanea. Nel corso della sua illustre carriera, ha conquistato il successo con brani che sono diventati veri e propri inni, come 'Bello e impossibile' e la già citata 'Sei nell'anima'. La sua cifra stilistica si è sempre contraddistinta per una forte personalità e una capacità innata di trasmettere emozioni profonde al pubblico, grazie alla sua inconfondibile energia e alla sua sincera autenticità. La sua presenza all'evento del Quirinale ha ulteriormente rafforzato il suo status di artista amata e rispettata.