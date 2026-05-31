La ventiseiesima edizione del Festival Internazionale di Bande Musicali & Majorettes ha visto piazza Buozzi a Giulianova riempirsi di pubblico per la cerimonia di premiazione. L’evento prosegue con la grande parata sul lungomare centrale a partire dalle 17 e con il concerto serale, sempre in piazza Buozzi, alle 21. L’edizione di quest’anno si è distinta per la partecipazione di band provenienti da undici Paesi distribuiti su tre continenti, una vera celebrazione della musica e delle tradizioni bandistiche internazionali. Degna di nota è la vittoria della Takigawa Dai Ni High School Wind Orchestra and Marching Band del Giappone, che si è aggiudicata il primo premio assoluto, ottenendo anche riconoscimenti per Miglior Banda Sinfonica, Miglior Show Band, Miglior Coreografia e Miglior Solista, quest’ultimo assegnato al musicista Koharu Ikeda.

La graduatoria ha visto in seconda posizione la Riga Technical University Student Brass Orchestra “SPO” della Lettonia, mentre al terzo posto si è classificato il Corpo Bandistico Pontolliese di Ponte dell’Olio. Parallelamente ai riconoscimenti ufficiali, la Giuria Popolare ha premiato la San Isidro Show Band dell’Honduras che ha festeggiato sul palco insieme alle autorità honduregne presenti. Tra gli altri premi assegnati figurano quello di Miglior Gruppo di Majorettes alle Starlight Ferentum di Viterbo, che hanno ottenuto anche il riconoscimento per i Migliori Costumi, nonché quello al Miglior Direttore al Maestro Martin Marklund della Halmstad Symphonic Band (Svezia).

Le bande protagoniste e la complessa organizzazione internazionale

Tra i vari riconoscimenti attribuiti, la Gminna Orkiestra Dęta Starej Błotnicy (Polonia) si è distinta come Miglior Gruppo Giovanile, mentre il premio di migliore Banda con Majorettes è stato assegnato alla Velkì Dechovì Orchestr Hranice (Repubblica Ceca). Etnik ’97, proveniente dalle Antille, ha ottenuto due premi: Miglior Gruppo Folcloristico e Miglior Banda Atipica. Infine, Miss Festival 2026 è stata incoronata Naelle Araminte del gruppo Etnik ’97. Gli organizzatori Mario Orsini e Gianni Tancredi hanno commentato: “È stata una sfida organizzativa complessa, forse una delle più impegnative, dovendo coordinare diciannove formazioni provenienti da undici Paesi e tre continenti.

La straordinaria risposta del pubblico e l’altissimo livello tecnico e professionale dei musicisti hanno ripagato ogni sforzo, regalando un’esperienzaindimenticabile”.

Il Festival Internazionale e il suo legame con Giulianova

Il Festival Internazionale di Bande Musicali & Majorettes rappresenta da oltre un quarto di secolo un appuntamento centrale nella vita culturale di Giulianova e un punto di riferimento per la musica bandistica in Italia e all’estero. Fondato per promuovere la collaborazione e il confronto tra gruppi provenienti da diversi paesi, il Festival si svolge tradizionalmente tra il centro storico di Giulianova e il lungomare cittadino, coinvolgendo la comunità locale e i numerosi spettatori che ogni anno partecipano con entusiasmo.

L’evento offre occasioni di esibizione a formazioni di diverse età e provenienza geografica, favorendo l’incontro tra generi e stili musicali, e portando in Abruzzo le eccellenze bandistiche internazionali.