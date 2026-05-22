Dal 5 al 20 giugno, Foggia ospita la prima edizione del Gio Festival – Giordano International Opera Festival, un omaggio al compositore Umberto Giordano. L'evento propone tre sue opere: la rara Marina, Il Re e il celebre Andrea Chénier. Promosso da Camera di Commercio di Foggia, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e Culturali e istituzioni locali, il festival si estende nel capoluogo e in diversi borghi e località del Gargano. Il programma include oltre venti eventi, una notte bianca e due giorni di convegno scientifico, con centinaia di artisti internazionali.

Diretto artisticamente da Gianna Fratta e Dino De Palma, la lirica è centrale. L'inaugurazione, il 5 giugno al Teatro Umberto Giordano, vedrà la prima assoluta di Marina (Matteo Dal Maso, Giandomenico Vaccari). Il Re, diretto da Benedetto Montebello, sarà il 14 giugno a Foggia e il 15 a Manfredonia. Il gran finale operistico, il 20 giugno in Piazza Cavour, è la ripresa all’aperto dell’allestimento del Teatro alla Scala di Andrea Chénier (Mario Martone, Gianna Fratta, con Jorge de León e Maria Agresta). Il cartellone include musica da camera, jazz con artisti di calibro, serate cinematografiche e la prima assoluta di Passi sull’opera. Da Bellini a Giordano con il Balletto di Roma. Una Notte Bianca Giordaniana, il 13 giugno, proporrà concerti, incontri e visite nei luoghi del compositore.

Valorizzazione territoriale

Il Gio Festival valorizza Umberto Giordano, unico grande operista italiano finora senza manifestazione dedicata, e mira a fare di Foggia un polo per la musica d’opera e il turismo culturale. La sindaca Maria Aida Episcopo lo ha definito: "un progetto ambizioso e necessario, per celebrare una figura come Umberto Giordano e la sua arte nella sua terra d’origine e per raccontare in tutto il mondo una città e una provincia esaltandone bellezza, creatività, talenti, potenzialità e risorse". Giuseppe Di Carlo, presidente Camera di Commercio di Foggia, ha aggiunto: "una grande azione culturale e strategica per parlare al Paese e oltre i confini nazionali, trasformando Foggia in un luogo di produzione culturale, attrazione turistica e sviluppo economico".

Il festival è sostenuto da Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e Culturali e Regione Puglia, con la collaborazione di istituzioni e realtà locali. Il programma integra opera lirica, jazz, incontri scientifici, spettacoli e percorsi educativi. Gianna Fratta ha osservato che "a quasi ottant’anni dalla sua morte, una rete territoriale di istituzioni e privati si è coordinata per colmare un vuoto", esprimendo orgoglio per aver dato "voce artistica a questa esigenza con un festival diffuso, aperto e inclusivo con centinaia di artisti da tutto il mondo".

Umberto Giordano: eredità e festival

Umberto Giordano (1867-1948), foggiano, fu tra i maggiori esponenti del verismo operistico italiano. Tra le sue opere più celebri figurano Andrea Chénier, caposaldo del repertorio, e lavori come Fedora e Siberia.

Titoli quali Marina e Il Re sono raramente rappresentati. Il Teatro Umberto Giordano, sede dell’inaugurazione, è intitolato al compositore. L'iniziativa è un'occasione per riscoprire il patrimonio storico-artistico di Foggia e dei borghi, presentando Giordano in una narrazione contemporanea tra valorizzazione musicale e sviluppo territoriale.

Il festival propone un format che unisce opera, concerti, incontri culturali, masterclass e itinerari musicali, rivolgendosi non solo agli appassionati ma anche a giovani, scuole, comunità locali e turisti. Il cartellone, multidisciplinare e diffuso, mira a reinterpretare l'eredità di Giordano in chiave attuale e a restituire centralità culturale a Foggia e al Tavoliere, coinvolgendo le risorse artistiche e produttive di tutta la Capitanata e del Gargano.