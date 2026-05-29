Cosa succede quando l’amore smette di essere un incontro autentico e si trasforma in dipendenza? E in che modo il Teatro può raccontare il contrasto tra la fragilità delle relazioni contemporanee e la forza travolgente di una passione destinata a consumare chi la vive?

Nasce da queste domande la prima edizione de L’arte dell’incontro, il festival dedicato alle nuove generazioni di attori ideato dalla scuola di recitazione Teatro Azione, con l’obiettivo di colmare la distanza tra la formazione accademica e il mondo professionale.

Dove e quando

La manifestazione, diretta artisticamente da Andrea Barracco, si svolgerà al Teatro Basilica di Roma dal 4 al 14 giugno e avrà come filo conduttore il tema Il veleno dell’amore.

Al centro del progetto la drammaturgia di William Shakespeare, scelta come strumento per interrogare le inquietudini del presente e trasformare la scena in uno spazio di riflessione sulla vulnerabilità umana.

A lavorare con gli allievi saranno tre protagonisti del teatro contemporaneo italiano, chiamati a confrontarsi con il linguaggio shakespeariano e a reinterpretarlo in chiave attuale: Veronica Cruciani firmerà la regia di Sogno di una notte di mezza estate, Fausto Paravidino quella de La commedia degli errori e Michele Sinisi porterà in scena Romeo e Giulietta.

Accanto agli spettacoli, il festival proporrà anche incontri e iniziative dedicate agli studenti della scuola, coinvolgendo registi, interpreti e professionisti del panorama teatrale italiano.

Tra gli appuntamenti previsti anche un Premio e un incontro curato dalla giornalista Mila Onder dedicato a Isabella Del Bianco, fondatrice di Teatro Azione.

Gli altri appuntamenti

Accanto alle tre produzioni teatrali, il festival proporrà un ampio calendario di iniziative che coinvolgeranno direttamente gli allievi della scuola insieme a registi, attori e professionisti della scena teatrale italiana.

L’arte dell’incontro si presenta come un festival dal forte carattere partecipativo e formativo: uno spazio creativo in cui il confronto e la relazione, dentro e fuori dal palcoscenico, diventano strumenti di crescita artistica e personale.

Tra gli appuntamenti in programma:

Come funziono?: tre ospiti d’eccezione — un attore, un regista e un drammaturgo — racconteranno il proprio percorso professionale, soffermandosi in particolare sulla gestione del tempo creativo e lavorativo.

Protagonismo creativo: gli studenti porteranno in scena progetti originali sviluppati autonomamente e cureranno incontri e dialoghi con i professionisti del settore.

Il Premio: un riconoscimento assegnato direttamente dagli allievi a una personalità del mondo dello spettacolo, come occasione di dialogo e confronto tra generazioni.

In un’epoca caratterizzata dalla velocità e dalla frammentazione delle relazioni, L’arte dell’incontro sceglie di soffermarsi sul valore dell’esperienza condivisa e sulla complessità dei legami umani.

Il veleno dell’amore diventa così metafora di ciò che mette in discussione, espone e trasforma, aprendo alla possibilità di un incontro autentico, tanto sulla scena quanto nella vita reale. È da questa riflessione che prende forma il festival.