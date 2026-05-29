Il Piano Solo Tour 2025/2026 di Giovanni Allevi segna il suo atteso ritorno sulle scene, scegliendo la Sardegna come punto di ripartenza. Il celebre pianista e compositore si esibirà con un doppio appuntamento: sabato 30 maggio alle 20:30 al Teatro Lirico di Cagliari e domenica 31 maggio, alla stessa ora, al Teatro Comunale di Sassari. Queste due serate, parte della programmazione del CeDAC e sostenute dalle istituzioni, offrono al pubblico isolano un'occasione unica di musica e riflessione.

Il tour si configura come un viaggio musicale e introspettivo, dove Allevi intreccia le sue composizioni più note con profonde riflessioni personali.

Il maestro ha condiviso la complessità di affrontare un tour internazionale "con i segni indelebili della malattia, come il mal di schiena e il tremore alle mani". Questa sfida ha generato un "cambiamento profondo" nel suo approccio: "Non salgo più sul palco per mostrare un’abilità o far ascoltare la mia musica. Ora la mia missione è celebrare la gioia della vita, dimostrare che la fragilità è una forza e che anche dall'imperfezione può nascere la meraviglia". Le sue esibizioni diventano così un inno all'autenticità e alla resilienza, arricchite da una nuova consapevolezza.

Il percorso artistico di Giovanni Allevi

Riconosciuto come una delle voci più innovative della musica classica e contemporanea, Giovanni Allevi ha rivoluzionato il panorama musicale, rendendo la musica colta accessibile a un pubblico vasto.

La sua carriera internazionale lo ha visto protagonista sui palcoscenici di tutto il mondo, inclusi quelli dell'Estremo Oriente, riscuotendo un successo crescente. Tra gli eventi di spicco, il Concerto di Natale con I Virtuosi Italiani ha ulteriormente consolidato la sua fama.

La sua discografia include dodici album in studio, a partire da "13 dita", prodotto da Lorenzo Cherubini (Jovanotti) per SoleLuna e Universal Italia. Tra i titoli più celebri figurano: "Composizioni", "No Concept", "Joy", "Evolution", "Alien", "Sunrise", "Christmas for You", "Love", "Equilibrium", "Hope" ed "Estasi", oltre a numerosi live e DVD. Allevi ha esteso la sua espressione artistica anche alla scrittura, pubblicando diversi libri, alcuni dei quali bestseller, nei quali esplora la sua filosofia di vita e creatività.

I teatri del tour e il ruolo del CeDAC

I concerti sardi si terranno in due prestigiose sedi: il Teatro Lirico di Cagliari e il Teatro Comunale di Sassari. Il Teatro Lirico di Cagliari, inaugurato nel 1993 e progettato da Ginoulhiac e Galmozzi, è un punto di riferimento per le stagioni liriche, sinfoniche e di prosa. Il Teatro Comunale di Sassari, dal canto suo, è un fulcro culturale che ospita regolarmente spettacoli di musica, teatro e danza, confermandone l'importanza per la città.

L'organizzazione di questi eventi è curata dal CeDAC Sardegna, un'istituzione per la promozione delle arti dal vivo nella regione. Il CeDAC coordina e sostiene numerose iniziative, collaborando con enti pubblici e privati per valorizzare artisti nazionali e internazionali. Questa sinergia assicura al pubblico sardo una proposta culturale di alta qualità e accessibile, come testimoniato dal ritorno di Allevi nell'Isola.