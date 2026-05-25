La Giovine Orchestra Genovese, tra le più antiche e prestigiose istituzioni musicali italiane, inaugurerà la sua stagione 2026 il 19 ottobre al Teatro Carlo Felice di Genova. L'evento di apertura sarà un concerto dedicato all'integrale dei celebri Concerti Brandeburghesi di Johann Sebastian Bach.

Protagonista della serata inaugurale sarà l'Akademie für Alte Musik Berlin, una delle formazioni più rinomate nel panorama internazionale della musica barocca. La scelta di avviare la stagione con l'opera bachiana evidenzia l'impegno della Giovine Orchestra Genovese nel proporre eventi di elevata qualità artistica, tratto distintivo della sua programmazione.

Il ricco cartellone della stagione 2026

La stagione 2026 della Giovine Orchestra Genovese si preannuncia ricca di appuntamenti di alto livello, con la partecipazione di artisti e gruppi di fama internazionale. Il Teatro Carlo Felice, sede storica dell'associazione, ospiterà i principali eventi, confermando il suo ruolo centrale nella vita musicale della città di Genova.

Nel corso della stagione, il pubblico potrà assistere a concerti che spazieranno dal repertorio barocco a quello classico e contemporaneo, offrendo un panorama musicale ampio e variegato. La Giovine Orchestra Genovese prosegue così la sua tradizione di promozione della musica colta, coinvolgendo interpreti di prestigio e valorizzando la scena musicale genovese.

La storia e la tradizione della Giovine Orchestra Genovese

Fondata nel 1912, la Giovine Orchestra Genovese è tra le realtà concertistiche più longeve e prestigiose in Italia. Nel corso della sua lunga storia, ha ospitato direttori d'orchestra, solisti ed ensemble di rilievo internazionale, contribuendo in modo significativo alla diffusione della musica classica a Genova e in Liguria.

Il Teatro Carlo Felice, ricostruito dopo la guerra e riaperto nel 1991, rappresenta il cuore pulsante della vita musicale cittadina. In questo contesto, la Giovine Orchestra Genovese svolge un ruolo fondamentale nel mantenere viva la tradizione musicale e nel promuovere eventi di grande qualità, richiamando appassionati da tutta Italia.