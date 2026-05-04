Il Giro d’Italia 2026 si preannuncia come un evento di grande risonanza, con una partenza internazionale dalla Bulgaria e un arrivo a Roma. La Corsa Rosa, in programma dall’8 al 31 maggio, prenderà il via con tre tappe iniziali dal Mar Nero a Sofia, per poi risalire la penisola italiana fino al traguardo nella Capitale. La Rai ha confermato una copertura totale e potenziata dell’evento: dirette integrali su Rai 2 e Rai Sport, streaming su RaiPlay, radiocronache su Radio1 e aggiornamenti continui sulle piattaforme digitali.

Percorso e tappe principali

Il Giro 2026 parte dalla Bulgaria con tre tappe dal Mar Nero a Sofia. Il percorso complessivo misura 3.468 chilometri, con 21 tappe e un dislivello totale di 48.700 metri. Il rientro in Italia avverrà dalla Calabria, con tappe che toccheranno Napoli, il Blockhaus (Abruzzo), i muri marchigiani, una cronometro (Toscana), un tappone valdostano, Milano (15ª frazione) e un’escursione in Svizzera. Il Passo Giau è la Cima Coppi (2.233 m). La corsa si deciderà a Piancavallo, prima del gran finale a Roma il 31 maggio, con premiazione di vincitore e podio della Corsa Rosa.

La copertura Rai: TV, radio e digitale

La Rai seguirà ogni fase della gara con un palinsesto arricchito. La squadra di commento: Francesco Pancani (telecronaca), Stefano Garzelli (tecnica), Davide Cassani (tattica) e Fabio Genovesi (racconto luoghi), con Stefano Rizzato dalla moto.

Tra i programmi storici: ‘Giro Mattina’ (Tommaso Mecarozzi, Giada Borgato, Silvio Martinello) e il ‘Processo alla Tappa’ (Alessandro Fabretti, Silvio Martinello, Giada Borgato). L'offerta include il ‘TGiro’ (ore 20, Rai Sport HD) e ‘RiGiro’ (mezzanotte). Tutto disponibile su RaiPlay, live e on demand, con sezione dedicata a highlights e contenuti esclusivi. Rai Radio1 e Radio1 Sport seguiranno con collegamenti, radiocronache degli arrivi e rubriche. La squadra radiofonica: Giovanni Visconti (commentatore tecnico), Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni e Massimo Ghirotto, con “Zona Cesarini” la sera per analisi e anticipazioni. Sul digitale, RaiNews.it garantirà diretta streaming, cronaca testuale, video dell’ultimo chilometro e highlights.

Rai Pubblica Utilità fornirà aggiornamenti quotidiani su meteo e viabilità, anche per le tappe bulgare, con grafica rinnovata e rendering 3D.

La macchina Rai è pronta a trasformare il Giro d’Italia 2026 in un racconto continuo, accessibile ovunque e in ogni momento della giornata, confermando la centralità dell’evento nel panorama sportivo e mediatico nazionale.