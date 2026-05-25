Giugliano in Campania torna a essere protagonista della scena culturale regionale con la venticinquesima edizione del format televisivo “C’era una volta…”. Prodotto da Tele Club Italia, il programma è interamente dedicato alle celebri fiabe di Giovan Battista Basile e mira a coinvolgere attivamente le scuole secondarie di primo grado della Campania. L’iniziativa, presentata all’Hub di Palazzo Palumbo nell’ambito della rassegna “Un mese col Basile”, si conferma da oltre due decenni un punto di riferimento essenziale per la valorizzazione del patrimonio narrativo locale.

Il progetto, ideato nel 2001 da Anna Oranges e condotto sin dalla prima edizione da Carmen Cadalt, che ne è anche autrice, ha coinvolto oltre 15mila studenti nel corso delle sue numerose edizioni. Il format si distingue per la sua capacità di coniugare efficacemente il linguaggio televisivo con un percorso didattico e la ricchezza della tradizione letteraria. In questo modo, “Lo Cunto de li Cunti” viene trasformato in un’esperienza educativa dinamica, capace di avvicinare le nuove generazioni alla lingua e all’immaginario di Basile. Per questa nuova edizione, sono stati selezionati nove istituti scolastici pronti a mettersi in gioco.

Presentazione e sostenitori del progetto

La cerimonia di presentazione della nuova edizione ha visto la partecipazione di importanti figure.

Tra queste, Fabio Santoro, direttore del centro commerciale Grande Sud, che con il suo sostegno finanziario rende possibile l’iniziativa, ospitando sia le registrazioni sia la finale del concorso. Erano presenti anche gli assessori Marco Sepe (Cultura) e Caterina Pennacchio (Pubblica Istruzione), la presidente della terza commissione Ilaria Fasano e il presidente della Fondazione Basile, Emmanuele Coppola. L’assessore Sepe ha ribadito l’importanza di assegnare quanto prima una sede stabile al patrimonio di Basile, considerandola un “segnale concreto di valorizzazione culturale per l’intero territorio”.

La scuola che si aggiudicherà la vittoria riceverà il prestigioso Premio “C’era una volta…”, un riconoscimento di 1.000 euro in libri destinati ad arricchire la propria biblioteca scolastica.

L’iniziativa si arricchisce ulteriormente con il ritorno del concorso “Una fiaba per C’era una volta…”, reso possibile grazie al supporto del Lions Club Napoli Partenope Palazzo Reale. Questo concorso prevede una borsa di studio di 500 euro per lo studente che creerà la migliore fiaba originale. La presidente Gaetana Cuccurese ha sottolineato con convinzione il profondo valore educativo e sociale che questo progetto apporta alle nuove generazioni.

Il lascito letterario di Giovan Battista Basile

Giovan Battista Basile, nato a Giugliano in Campania nel 1566, fu una figura cardine della tradizione fiabesca europea. La sua opera più celebre, “Lo Cunto de li Cunti”, conosciuta anche come “Pentamerone”, raccolse cinquanta fiabe in lingua napoletana e influenzò profondamente la letteratura per l’infanzia a livello internazionale.

Il testo, pubblicato postumo tra il 1634 e il 1636, fu riconosciuto per aver fissato per la prima volta in forma scritta molte delle storie poi riprese da autori come i fratelli Grimm, consolidando il suo posto nella storia della letteratura mondiale.

La costante valorizzazione del patrimonio di Basile, attraverso iniziative come il format “C’era una volta…”, si rivela fondamentale per mantenere vivo l’interesse verso la cultura e la lingua del territorio campano. Questi progetti coinvolgono attivamente studenti e comunità scolastiche, promuovendo una riscoperta consapevole delle radici letterarie locali e assicurando che l’eredità del grande autore continui a ispirare.