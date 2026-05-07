Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha sollevato una questione di opportunità, definendo "inopportuno portare fino Venezia" le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le dichiarazioni del Capo dello Stato erano state rilasciate in occasione della presentazione dei David di Donatello al Quirinale. La presa di posizione del Ministro Giuli è avvenuta durante un suo intervento a Sky Tg24 Live, trasmesso da Roma, e rappresenta un commento diretto alle affermazioni rilasciate dal presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco.

Le parole di Buttafuoco

Nel corso del suo intervento, il presidente ha fatto riferimento anche alle parole del Sergio Mattarella, delineando quella che ha definito la missione dell’arte e della cultura. "Andare avanti, avere audacia, sviluppare in libertà i vostri progetti. Questo lo raccomada il presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato a cui dobbiamo riconoscenza e rispetto ha detto quale è il mandato dell'arte e della cultura: libertà e audacia. Ebbene eccoci".