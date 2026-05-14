Al Salone del Libro di Torino 2026, si è svolto un intenso confronto tra il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il filosofo Massimo Cacciari, incentrato sul futuro delle riviste culturali e politiche italiane. L'incontro, intitolato 'Il mondo immaginato dalle riviste', ha anticipato la prima edizione del Salone Italiano delle Riviste, in programma a Pistoia nel dicembre 2026, e ha visto la partecipazione anche del politologo Marco Tarchi. L'evento, tenutosi nella Sala Blu del Lingotto, è stato caratterizzato da un ritardo di circa quaranta minuti del ministro Giuli, situazione che ha generato malumori tra il pubblico e gli ospiti, tra cui Cacciari e Tarchi che lo attendevano con evidente fastidio.

Massimo Cacciari ha espresso un netto pessimismo riguardo alla vitalità attuale del settore, dichiarando che 'la stagione delle riviste è completamente finita'. Ha precisato che non si tratta della fine del pensiero critico, ma di uno strumento che oggi fatica a trovare spazio, evidenziando come 'le librerie non le vogliono' e suggerendo un intervento ministeriale per favorirne la distribuzione. Il filosofo ha ribadito che 'l’epoca delle riviste politiche è conclusa', ridotte a semplici raccolte di saggi. Ha attribuito questa trasformazione alla mancanza di un contesto politico vivace e di 'intellettuali organici', elementi che avevano animato la vita culturale italiana tra il primo Novecento e il dopoguerra.

Il Salone Italiano delle Riviste: prospettive e sfide

Il ministro Giuli ha accolto le sollecitazioni di Cacciari, pur manifestando una visione più ottimistica. Ha sottolineato la necessità di creare un 'clima, uno stato d’animo' che favorisca il confronto e la condivisione di idee, ribadendo: 'Siamo qui a farci la stessa domanda cercando una risposta condivisa'. Giuli ha difeso il ruolo del futuro Salone di Pistoia, precisando che 'non vuol essere un vezzo parigino', ma un tentativo concreto di condizionare i decisori politici e di sdoganare la politica dall'inerzia. 'Non condivido il pessimismo di Cacciari', ha affermato il ministro, ricordando come le riviste siano sempre state un luogo fondamentale di discussione e dissenso.

Il dibattito ha toccato anche la difficoltà di coinvolgere i giovani competenti nella produzione delle riviste, una problematica che, secondo Cacciari, è acuita dalla suddivisione ministeriale delle riviste in fasce, con la fascia A riservata esclusivamente a quelle con saggi scientifici. Giuli ha riconosciuto la complessità delle politiche editoriali e ha annunciato l'intenzione di istituire un tavolo interministeriale per affrontare queste tematiche, sottolineando che 'nessun ministero basta a se stesso' e che si tenterà di trovare soluzioni.

Il ruolo delle riviste tra passato e presente

Il confronto ha offerto una ricognizione storica sulla funzione delle riviste nella storia politico-culturale italiana del Novecento.

Riviste come quelle fondate dai presenti negli anni Sessanta e Settanta hanno rappresentato spazi di elaborazione intellettuale e di 'eresia' rispetto alle posizioni dominanti, in anni segnati dalla vitalità del dibattito tra partiti e movimenti. Tuttavia, Cacciari ha rimarcato che, a suo avviso, oggi mancano tanto i 'partiti seri' quanto una funzione da 'eretici' per le riviste: 'Per esserci eresia e eretici ci dovrebbe essere una chiesa seria, cioè partiti seri. Che senso ha un eretico adesso e contro chi?'.

Pur nel dissenso sul ruolo attuale delle riviste, l'incontro ha evidenziato la persistente esigenza di spazi di discussione al di fuori dei grandi circuiti editoriali tradizionali e la necessità di nuove politiche a sostegno del settore periodico.

La prospettiva del Salone Italiano delle Riviste si propone come una risposta a questa esigenza, mirando a ridare centralità a un formato che, pur nel mutato contesto, continua a stimolare domande e dibattiti nella società italiana.