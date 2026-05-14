Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha annunciato un significativo stanziamento di 10 milioni di euro per sostenere e valorizzare l'informazione culturale nei quotidiani nazionali e locali. L'iniziativa, presentata durante l'inaugurazione del Salone del libro a Torino il 14 maggio 2026, mira in particolare a rafforzare le cosiddette "terze pagine" dei giornali cartacei, tradizionalmente dedicate alla cultura.

Giuli ha sottolineato l'importanza di un Salone del libro che esprima pluralità e differenze, valori che, a suo dire, non devono essere mai strumentalizzati, né nella concezione degli eventi né nella loro narrazione informativa.

Il ministro ha ribadito il pieno allineamento del governo e del suo dicastero a questa impostazione. L'intervento economico è stato pensato per incentivare i collaboratori, gli scrittori e i giornalisti che si occupano di cultura, garantendo loro una migliore retribuzione e stimolando l'espansione dell'offerta culturale sui media tradizionali.

Il Piano Olivetti: dettagli e modalità di accesso

Lo stanziamento di 10 milioni di euro rientra nel Piano Olivetti, istituito con il Decreto Cultura a firma del ministro Giuli. Questo fondo è specificamente destinato a supportare l'ampliamento dell'offerta informativa dei quotidiani cartacei, attraverso un rafforzamento delle sezioni dedicate a cultura, spettacolo e settore audiovisivo.

La dotazione finanziaria sarà ripartita con il 60% destinato ai quotidiani a diffusione nazionale e il restante 40% a quelli a diffusione locale.

Il contributo verrà erogato in due fasi: un acconto del 50% entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria e un saldo del restante 50% entro dodici mesi. Quest'ultima tranche sarà subordinata alla verifica dell'effettivo incremento dell'offerta culturale rispetto all'anno precedente. L'accesso a questi fondi avverrà tramite un bando pubblico, gestito dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero della Cultura, previa consultazione con il Dipartimento per le Attività culturali. Possono presentare domanda le imprese editrici che operano da almeno tre anni e che hanno come codice Ateco primario il 58.12.

Contesto normativo e obiettivi del provvedimento

Il fondo trova la sua base giuridica nel decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, noto come Decreto Cultura, che ha formalmente istituito questa risorsa da 10 milioni di euro per il sostegno delle pagine culturali nei quotidiani cartacei. Le specifiche modalità di riparto e di accesso alle risorse sono state definite attraverso decreti attuativi, elaborati dal Ministero della Cultura in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e dopo aver consultato il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. L'obiettivo primario è quello di sostenere e promuovere la qualità e la quantità dell'informazione culturale nel panorama editoriale italiano.