Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha visitato la Biennale di Venezia il 21 maggio 2026, accompagnato dal presidente della Fondazione Biennale, Pietrangelo Buttafuoco. L’incontro, avvenuto al molo della Gru davanti al padiglione Italia, ha visto Buttafuoco donare il catalogo ufficiale e guidare il ministro in una visita di circa quaranta minuti.

La visita si è svolta in un clima di accese polemiche riguardanti la presenza della Russia tra i Paesi rappresentati, dopo quattro anni di assenza. Una questione che ha generato tensioni non solo nel panorama culturale, ma anche tra le istituzioni e l’opinione pubblica europea, a seguito della decisione autonoma della Biennale di consentire tale partecipazione.

Le posizioni di Giuli sulla presenza russa alla Biennale

Giuli ha espresso posizioni nette sulla vicenda del padiglione russo. In riferimento a precedenti dichiarazioni di Buttafuoco, il ministro ha sottolineato l’inopportunità di citare il Presidente della Repubblica in contesti polemici, poiché egli “rappresenta l’unità della nazione”. Ha poi evidenziato come la discussione si sia spostata dall’arte all’“arte di regime”, definendo la presenza russa come “l’arte della Russia putinista” a Venezia, frutto di un “accordo fatto alle spalle del governo”.

Il ministro ha chiarito che l’intesa per la partecipazione russa è stata raggiunta in autonomia tra la Biennale e le istituzioni artistiche di Mosca, che “hanno avuto tempo per accordarsi sui termini e aggirare le sanzioni”.

Giuli ha ammesso la plausibilità tecnica di un padiglione aperto per la preview e poi chiuso, ma ha ribadito la necessità di un “giudizio politico, storico, morale”.

Dal punto di vista del governo, Giuli ha ribadito che “la Biennale è autonoma e autonomamente sbaglia. Noi non siamo d’accordo, ma la Biennale è autonoma”. Questa decisione ha innescato reazioni internazionali, coinvolgendo l’Europa, la dissidenza russa e personalità che hanno scelto di non partecipare.

Un'occasione mancata per il negoziato internazionale

Giuli ha definito la scelta della Biennale una “grande occasione mancata”. Ha suggerito che, se il governo e le istituzioni internazionali avessero potuto conoscere i termini della questione fin dall’inizio, avrebbero potuto inserirla “al tavolo del negoziato per il cessate il fuoco”.

Il ministro ha ipotizzato che ciò avrebbe potuto portare a risultati concreti, come la “liberazione di qualche centinaio di bimbi rapiti in Ucraina dai russi”. La sua speranza è che la polemica si esaurisca presto e si possa tornare a “parlare di arte nella splendida Venezia e alla Biennale, a cui noi continuiamo a voler bene”.

La Biennale di Venezia: storia e ruolo nel dibattito globale

La Biennale di Venezia, nata nel 1895, è una delle più antiche e prestigiose manifestazioni di arte contemporanea a livello mondiale. Con i suoi Giardini, l’Arsenale e oltre 30 padiglioni nazionali, tra cui il padiglione Italia, essa rappresenta un crocevia fondamentale per il dialogo tra culture e società. Storicamente, la presenza di Paesi terzi e le scelte espositive sono un termometro delle relazioni tra cultura, diplomazia e attualità internazionale.

L’edizione attuale, anche nella primavera 2026, conferma il ruolo centrale dell’istituzione veneziana, caratterizzandosi per un’attenzione alle tematiche geopolitiche che si riflettono sul piano artistico. Nonostante le controversie, la Biennale resta un evento rappresentativo della vitalità culturale italiana e internazionale.