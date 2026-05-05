Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha annunciato lo stanziamento di ulteriori 20 milioni di euro per il Fondo Cinema e Audiovisivo, portando la dotazione complessiva a 626 milioni di euro. L'annuncio è avvenuto oggi, martedì 5 maggio, al Quirinale, durante la cerimonia dei ‘David di Donatello’, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella. Giuli ha ribadito l'impegno del ministero nel tutelare il cinema italiano come lavoro, industria, arte e presidio culturale, con attenzione ai diritti delle maestranze e dei lavoratori più fragili.

Riforma e trasparenza nei finanziamenti pubblici

Nel suo intervento, Giuli ha evidenziato la necessità di una riforma del sistema dei finanziamenti pubblici al cinema, ammettendo "errori" e "paradossi" nella distribuzione delle risorse. Ha definito "inaccettabile" la mancata assegnazione di fondi al film 'Tutto il male del mondo', dedicato a Giulio Regeni, promettendo maggiore attenzione e coscienza morale nelle future decisioni. Per prevenire abusi e distorsioni, specie nel sistema del tax credit, ha annunciato controlli più rigorosi e collaborazione rafforzata con la Guardia di Finanza.

Mattarella: dialogo e qualità per il futuro del cinema

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla stessa cerimonia, ha sottolineato il valore culturale, sociale ed economico dell'industria cinematografica italiana, che coinvolge oltre centomila persone.

Mattarella ha invitato a mantenere alta la qualità delle produzioni e a favorire il dialogo tra istituzioni e operatori del settore, senza pregiudiziali. Ha incoraggiato la sperimentazione e il sostegno ai giovani registi e autori, e di affrontare le trasformazioni senza penalizzare i giovani. Il Capo dello Stato ha concluso auspicando che il cinema italiano continui a essere espressione di pluralità e innovazione.

Profilo del ministro Giuli

Alessandro Giuli è un giornalista e saggista italiano, attuale ministro della Cultura. La sua carriera, tra editoria e istituzioni, si è concentrata su temi culturali e sociali. La sua nomina a ministro ha segnato un rinnovato impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale e la promozione delle arti, con attenzione alle politiche di sostegno al cinema e all'audiovisivo.