Il direttore della fotografia Giuseppe Lanci sarà insignito del Quarzo d’Oro alla carriera durante la dodicesima edizione de “Le Giornate della Luce”, a Spilimbergo dal 6 al 14 giugno. La cerimonia si terrà il 13 giugno al Cinema Miotto. Questo riconoscimento celebra la sua straordinaria carriera, figura di spicco della fotografia cinematografica italiana ed europea. Considerato tra gli autori più raffinati del settore, Giuseppe Lanci ha curato la fotografia di numerose opere, collaborando con registi come Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Gianni Amelio e Andrej Tarkovskij.

Il suo stile distintivo, che unisce rigore formale e profondità emotiva, è stato elogiato. La sua maestria è stata riconosciuta con premi prestigiosi quali il David di Donatello, il Ciak d’Oro e il Globo d’Oro, a testimonianza del suo contributo.

Le Giornate della Luce e Spilimbergo: cultura del cinema

“Le Giornate della Luce” è una manifestazione culturale interamente dedicata agli autori della fotografia cinematografica. Organizzata dall’associazione Il Circolo, con il sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Spilimbergo e Fondazione Friuli. Il festival è riferimento italiano per la valorizzazione delle professionalità dell’immagine filmica. L’assegnazione del Quarzo d’Oro a Giuseppe Lanci riafferma la missione del festival: riconoscere il valore degli autori che hanno influenzato il linguaggio cinematografico europeo e l'importanza del direttore della fotografia.

Spilimbergo, sede del festival, vanta un forte legame con la promozione culturale nel Friuli Venezia Giulia, supportata da enti locali come Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli e Comune di Spilimbergo. L’appuntamento annuale con “Le Giornate della Luce” è un’occasione significativa per il territorio, celebrando le eccellenze del cinema e i professionisti della settima arte, consolidando Spilimbergo quale polo culturale cinematografico.