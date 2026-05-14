Viareggio celebra gli ottant'anni di Stefania Sandrelli, una delle attrici più amate e rappresentative del cinema italiano e internazionale, con la mostra omaggio ‘Stefania 80’. L'esposizione, promossa dal Comune di Viareggio e organizzata dall’Associazione Teatro di Verzura, è stata inaugurata il 14 maggio negli spazi di Villa Paolina, un luogo di rilevanza storica e culturale per la città, e accoglierà il pubblico fino al 30 agosto.

L'evento inaugurale è stato allietato dalla performance della ‘Polifonica Città di Viareggio’, che ha eseguito un breve concerto ispirato alle musiche di alcuni dei film più significativi interpretati da Sandrelli.

La mostra offre un viaggio attraverso la straordinaria carriera dell’attrice, nata proprio a Viareggio e scoperta da Pietro Germi nel 1961, che la lanciò nel firmamento cinematografico con il film ‘Divorzio all’italiana’, segnando l'inizio della sua affermazione.

Il percorso espositivo: un omaggio visivo e documentale

‘Stefania 80’ presenta una ricca selezione di materiali che ripercorrono la lunga attività di Sandrelli. I visitatori potranno ammirare locandine originali, fotobuste e manifesti cinematografici, colonne sonore, riviste e libri, oltre a bozzetti correlati alla sua sterminata filmografia. Tutti questi preziosi oggetti provengono dalla collezione privata di Alessandro Orsucci, curatore dell'iniziativa insieme al giornalista Umberto Guidi.

L’obiettivo è guidare il pubblico in un percorso visivo e documentale attraverso oltre sei decenni di attività di una delle personalità più iconiche dello spettacolo italiano.

La scelta di Villa Paolina come sede espositiva valorizza ulteriormente l’evento. La villa, edificata agli inizi dell’Ottocento, è un punto di riferimento della vita culturale viareggina e, con i suoi spazi, si conferma il luogo ideale per ospitare un omaggio così articolato a un'artista che ha portato il nome della città nel mondo. Oggi ospita spazi museali e gallerie, consolidandosi come uno dei centri culturali più attivi della Versilia.

Stefania Sandrelli: icona del cinema e legame con Viareggio

Stefania Sandrelli, nata a Viareggio nel 1946, è un simbolo identitario per la sua città natale.

La sua brillante carriera è iniziata con l'incontro con Pietro Germi, che le offrì il ruolo in ‘Divorzio all’italiana’ al fianco di Marcello Mastroianni. Da quel momento, Sandrelli ha collaborato con registi del calibro di Ettore Scola, Bernardo Bertolucci e Tinto Brass, partecipando a pellicole di rilevanza internazionale e ottenendo numerosi riconoscimenti. L'attrice ha sempre mantenuto un saldo rapporto con la comunità viareggina, partecipando a eventi culturali e ricevendo attestati di stima dall’amministrazione cittadina.

L’apertura della mostra fino al 30 agosto offre un’importante occasione a cittadini e visitatori per ripercorrere la vita e la produzione artistica di Stefania Sandrelli, confermando la centralità di Viareggio nel panorama artistico e culturale nazionale.