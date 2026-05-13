L'Arena Flegrea di Napoli, la più grande arena all’aperto del Sud Italia, si prepara ad accogliere un evento musicale di risonanza internazionale: sabato 27 giugno 2026, la leggendaria Gloria Gaynor si esibirà in concerto con l’Orchestra del Teatro di San Carlo, diretta dal Maestro Maurizio Agostini. L'appuntamento, intitolato “Legendary Night – Grammy Award Winner Ms. Gloria Gaynor & Orchestra del Teatro di San Carlo”, segna un momento storico: il “ritorno a casa” dell’orchestra del Massimo napoletano nella sua storica sede estiva, inaugurando una nuova e significativa collaborazione tra due pilastri della cultura cittadina.

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dal 15 maggio.

La presentazione dell'evento si è tenuta nel Salone degli Specchi del Teatro di San Carlo, alla presenza di Fulvio Adamo Macciardi, sovrintendente e direttore artistico del Teatro, e Mario Floro Flores, amministratore delegato dell’Arena Flegrea. Macciardi ha evidenziato come questo spettacolo rappresenti l'avvio di un “percorso di concerti ed eventi all’aperto” che proietta l'attività del San Carlo verso una nuova dimensione internazionale, anche attraverso tournée estere. “Crediamo in una cultura accessibile, dinamica e capace di dialogare con comunità diverse”, ha dichiarato Macciardi, sottolineando come l'obiettivo sia “ampliare l’esperienza artistica, renderla inclusiva e partecipata, valorizzando al tempo stesso il territorio e aprendoci a una dimensione globale.

Questa è per noi una sfida strategica e identitaria: fare della cultura un motore di incontro internazionale e di crescita condivisa”.

Una storica sinergia per la cultura di Napoli

L’Arena Flegrea, la cui costruzione risale al 1940 come sede estiva del Teatro di San Carlo, fu inaugurata nel 1952 con una memorabile rappresentazione dell’Aida. Questo concerto non è solo un evento eccezionale, ma sancisce l'inizio di una collaborazione duratura tra l'Arena, oggi guidata da Mario Floro Flores, e il Teatro di San Carlo, il più antico teatro lirico d’Europa. Una sinergia che mira a rafforzare la presenza culturale di Napoli sul palcoscenico mondiale.

Mario Floro Flores ha rimarcato l'importanza di questa unione: “Napoli oggi è una capitale culturale globale.

Una città osservata dal mondo per la sua creatività, la sua energia, la sua capacità di produrre bellezza. Ed è fondamentale che le sue grandi istituzioni culturali lavorino insieme, facendo rete, mettendo a sistema competenze, storie e visioni”. Ha proseguito affermando che questa collaborazione è “un segnale forte. Un segnale di apertura, di sinergia, di progettualità condivisa. Portare un’artista come Gloria Gaynor insieme all’Orchestra del San Carlo all’Arena Flegrea significa anche affermare una visione moderna della cultura: accessibile, trasversale, internazionale, ma sempre radicata nella qualità”.

Gloria Gaynor: icona della disco music per uno spettacolo inedito

Protagonista indiscussa della serata, Gloria Gaynor vanta oltre cinquant'anni di carriera, riconosciuta a livello planetario come icona della disco music.

Famosa per successi che hanno scalato le classifiche mondiali, tra cui l'iconico “I Will Survive”, ha conquistato due Grammy Award e ha dimostrato il suo talento anche nel cinema, in televisione e a Broadway. Per questo attesissimo appuntamento partenopeo, l'artista proporrà uno spettacolo inedito, ideato appositamente per la città di Napoli, accompagnata dalla maestria dell'Orchestra del San Carlo.

L'evento rappresenta un ponte tra generazioni e culture, testimoniando l'impegno di Napoli e delle sue istituzioni nel promuovere la musica e la cultura come veicoli di dialogo e inclusione. Questa iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di rilancio culturale, attraverso solide sinergie tra gli enti musicali cittadini, aprendo la strada a nuove e articolate programmazioni all'aperto con una chiara visione internazionale.

L'appuntamento del 27 giugno è l'inizio di un percorso che unisce innovazione, qualità artistica e attenzione all'inclusione culturale, arricchendo il patrimonio musicale e spettacolare napoletano e proiettandolo verso il mondo.