Sabato 9 maggio l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna ospiterà una nuova edizione di “Gran Teatro Anatomico”, lo spettacolo della compagnia archiviozeta, che tornerà in scena anche il 15, 16, 17, 22, 23, 24, 28, 30 e 31 maggio.

Dopo il debutto della versione con musica dal vivo al Museo internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna, lo spettacolo aprirà il nuovo ciclo con un’anteprima speciale il 14 maggio, quando archiviozeta incontrerà la scrittrice Alessandra Sarchi. L’appuntamento sarà arricchito dalle letture di Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni.

Sarchi è stata tra le prime autrici a riflettere sull’opera, scrivendone lo scorso autunno su Doppiozero. Da quel confronto è nato un dialogo sui temi affrontati da “Gran Teatro Anatomico”, che ha portato la compagnia a ideare un incontro dedicato al libro La notte ha la mia voce.

“Partendo dalla dolorosa esperienza personale della scrittrice, - scrive archiviozeta - ci raccogliamo intorno al grande cedro secolare del Parco del Rizzoli al tramonto, laddove nacque Cristina Campo, nostro nume tutelare, e proviamo a raccontare insieme ad Alessandra un nodo della sua esistenza, affondando con precisione nella sua stessa carne, rivelando il desiderio di vita che, al di là dei limiti del corpo, perdura in ciascuno di noi”.

Nel testo viene inoltre citato un passaggio di Alessandra Sarchi: “È di libertà che si dovrebbe parlare, quando si parla di corpi. Ma come si fa, se non ce li scegliamo nemmeno alla nascita? I nostri corpi sono già passato, eredità elargita da chi ci ha generato e preceduto nella tirannia combinatoria dei geni”.