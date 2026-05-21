Il Teatro Valle, storico gioiello della Capitale, si prepara a una riapertura significativa: il 16 ottobre segnerà l'inizio della sua programmazione all'interno della stagione 2026-2027 del Teatro di Roma. L'annuncio è stato dato dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la conferenza stampa di presentazione intitolata “Teatro è Vita”. Questa ripartenza è stata definita “storica” poiché coinvolge quattro sedi e culmina con il ritorno del Valle, che debutterà con l'iconico “Sei personaggi in cerca d'autore”.

Gualtieri ha sottolineato il profondo valore simbolico della scelta di aprire con l'opera pirandelliana.

“Non è necessario spiegare perché”, ha affermato il sindaco, ricordando che il 9 maggio 1921 il Teatro Valle fu teatro di “uno dei più grandi fiaschi del teatro e contemporaneamente la prima rappresentazione di un capolavoro”. L'amministrazione ha voluto iniziare la nuova programmazione proprio con quest'opera per il suo significato storico. Il progetto di restauro del Teatro Valle ha rappresentato un “lavoro gigantesco”, con un investimento di undici milioni di risorse da parte di Roma Capitale. Il sindaco ha evidenziato la complessità degli interventi: “Oggi i teatri hanno giustamente norme e requisiti che prima non c'erano, e quando si mette mano a un teatro lo si deve fare con dei vincoli complessi”.

Il cantiere è in fase di conclusione e la data del 16 ottobre è confermata, con tutte le condizioni per il suo rispetto.

La storia e il restauro del Teatro Valle

Fondato nel 1726 su progetto dell'architetto Tommaso Morelli per la famiglia Capranica, il Teatro Valle è uno dei più antichi e prestigiosi della Capitale. Nel corso dei secoli ha subito numerosi interventi, tra cui quello di Giuseppe Valadier nel 1821, e ha attraversato periodi di chiusura e occupazione, come quella tra il 2011 e il 2014. Dopo un lento recupero sotto la gestione comunale, Roma Capitale ha avviato nel 2016 un ambizioso progetto di valorizzazione e restauro. I lavori hanno interessato il recupero conservativo della sala, delle aree aperte al pubblico, delle scale e della facciata originale di Valadier.

Sono state inoltre eliminate le barriere architettoniche e riqualificati il palcoscenico, gli impianti tecnologici e di sicurezza. I fondi complessivi per l'intervento ammontavano a circa dieci milioni e duecentosettantasettemila euro, provenienti da Roma Capitale (circa otto milioni novecentonovantasettemilaseicentouno euro) e dal Ministero (circa un milione duecentocinquantamila euro). Avviati nel marzo 2023, i lavori si concluderanno, come previsto, nel terzo trimestre del 2026, in tempo per la riapertura del 16 ottobre.

“Sei personaggi”: una ripartenza dal valore simbolico

La scelta di inaugurare la nuova stagione con “Sei personaggi in cerca d'autore” di Luigi Pirandello è carica di valore simbolico.

Fu proprio al Teatro Valle, il 9 maggio 1921, che il dramma debuttò, accolto da violente contestazioni, fischi e grida di “Manicomio!”. Luigi Pirandello, presente in sala con la figlia Lietta, fu costretto a fuggire inseguito dalla folla inferocita. Nonostante l'accoglienza iniziale, l'opera si è affermata nel tempo come un capolavoro del teatro moderno, celebrato per la sua “originalità rara” e ottenendo grande successo pochi mesi dopo a Milano. La riapertura con questa pièce non solo celebra la fine di un lungo e complesso restauro, ma segna anche il ritorno del Teatro Valle come luogo simbolo della storia teatrale italiana, proiettandolo verso un nuovo futuro pur mantenendo un legame profondo con il suo illustre passato.