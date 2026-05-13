La collezione H&M Studio Resort 2026 si immerge nelle atmosfere del Sud della Francia, catturando la sua intrinseca dualità: un connubio tra la creatività bohémien e un glamour naturale, intriso di un'eleganza rilassata. Questa capsule, in attesa del tocco distintivo del direttore creativo John Galliano, propone capi e accessori che celebrano leggerezza e artigianalità. La collezione sarà disponibile dal 21 maggio in selezionati punti vendita e online sul sito del brand svedese.

I capi spaziano da abiti leggeri come kaftani e modelli in maglia crochet a proposte sartoriali morbide ma strutturate.

L'attenzione ai dettagli è evidente: ricami, finiture in corda, orli a fazzoletto e bottoni d'ispirazione rétro conferiscono un tocco artigianale. Elementi ispirati al mare, come i colli alla marinara e silhouette adatte alla vita all'aria aperta, arricchiscono ulteriormente la linea, introducendo una dimensione più decisa e strutturata.

L'essenza del Sud della Francia nella moda

Kathrin Deutsch, designer della collezione H&M Studio, ha delineato la filosofia della nuova Resort: “Volevamo catturare la straordinaria dualità del Sud della Francia – creatività bohémien unita ad un’eleganza semplice e raffinata. Abbiamo intrecciato questi aspetti in ogni dettaglio, dal ricamo al drappeggio dei tessuti, creando capi che unissero arte ed eleganza.

L'inclusione di elementi ispirati al mare introduce una dimensione più decisa e strutturata.”

L'atmosfera generale della collezione evoca momenti di vita mediterranea: nuotate mattutine, mercati all’aperto e serate che scorrono dolcemente. La palette colori si compone di gialli baciati dal sole, ocra bruciato, beige sabbia, bianco optical, nero e un blu navy profondo. I tessuti scelti sono ideali per l'estate: lino leggero, cotone e viscosa, privilegiando un'estetica di naturalezza e comfort rispetto alla formalità.

Dettagli e capi iconici della Resort 2026

Tra i capi chiave spicca un completo in cotone bianco, composto da una blusa con collo alla marinara e una minigonna coordinata, entrambi impreziositi da ricami e orli a fazzoletto.

Un lungo abito crochet senza maniche, in ocra bruciato, presenta motivi a girasole, spacco profondo, scollo a vogatore e volants. Il maxi-dress giallo si distingue per la schiena scoperta, cuciture a contrasto e profili arricciati, evocando la leggerezza estiva. Il blazer beige in misto lino sfoggia un colletto a punta, una fila di bottoni e una morbida curvatura in vita, abbinato a shorts essenziali e leggermente svasati. Un abito bianco in cotone reinterpreta la silhouette del grembiule con un corpetto drappeggiato e spalline ricamate.

La linea di accessori include un bikini triangolo in ocra bruciato con stampa astratta di girasoli, infradito kitten heels in pelle rossa, una mule ispirata alla scarpa da barca, una baguette bag giallo burro, occhiali da sole ovali verdi e orecchini a forma di girasole. Tutti questi elementi contribuiscono a definire un senso di evasione e libertà, filo conduttore della collezione Resort 2026.