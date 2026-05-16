Il catalogo di HBO Max offre una vasta selezione di serie TV, ideali per chi cerca nuove storie da scoprire nel fine settimana. Tra le proposte più interessanti, abbiamo selezionato tre titoli che affrontano temi diversi: dal percorso di crescita di giovani universitarie, alle sfide della rinascita personale, fino a un enigmatico viaggio su un'isola ricca di segreti. Queste serie garantiscono intrattenimento e spunti di riflessione, adatte a pubblici variegati grazie a personaggi ben delineati e trame avvincenti.

"The Sex Lives of College Girls": amicizia e scoperte all'università

La prima serie segue le vicende di quattro diciottenni al loro primo anno all'Essex College, nel Vermont. Kimberly, da una famiglia modesta, si divide tra studio e lavoro nel bar del campus. Bela, indo-americana esuberante, sogna di diventare autrice comica. Leighton, proveniente da un ambiente benestante, fatica a vivere liberamente la propria omosessualità. Whitney, figlia di una potente senatrice, è una stella della squadra di calcio femminile. La serie racconta con realismo e ironia le sfide, le amicizie e i cambiamenti che segnano il passaggio all'età adulta.

"Enlightened – La Nuova Me": una seconda possibilità per la rinascita

La seconda proposta si concentra su Amy Jellicoe, manager ambiziosa e nevrotica della Abaddon Industries. La sua vita crolla quando la relazione clandestina con il capo viene scoperta, causandole una retrocessione e una violenta crisi di nervi in pubblico. Per curare l'esaurimento, Amy trascorre tre mesi in un centro di riabilitazione olistica alle Hawaii. Ne emerge apparentemente trasformata, armata di meditazione, ottimismo New Age e una ferrea volontà di fare del bene. Il racconto esplora il tema della trasformazione personale e la ricerca di un equilibrio tra ambizioni e benessere interiore, mostrando le difficoltà e le contraddizioni di chi tenta di cambiare davvero.

"The Third Day": mistero e allucinazioni su un'isola enigmatica

La terza serie si svolge sull'isola di Osea, collegata alla terraferma solo da una strada rialzata che scompare con l'alta marea. I primi tre episodi seguono Sam, un uomo tormentato dalla perdita del figlio. Dopo aver salvato una ragazza, Sam la riaccompagna a Osea, dove viene accolto dai residenti durante i preparativi per un festival tradizionale celtico. Presto, Sam inizia a sperimentare allucinazioni grafiche e visioni distorte legate al suo passato. Gli episodi successivi si spostano su Helen, una madre forte che arriva a Osea con le figlie per festeggiare un compleanno. Il suo arrivo coincide con una violenta faida interna tra gli isolani sul futuro spirituale della comunità.

Helen si ritroverà a lottare per la sopravvivenza propria e delle figlie quando scoprirà il vero e scioccante legame che unisce suo marito a quel luogo. La serie alterna suspense psicologica e dramma familiare, mantenendo alta la tensione e la curiosità dello spettatore.