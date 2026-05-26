Heineken porta l'innovazione al Nameless Festival, scegliendolo come primo palcoscenico europeo per il lancio di Clinker. Dopo il suo debutto globale al Coachella, questo smartband rivoluzionario arriva in Italia con l'obiettivo di trasformare il semplice gesto del brindisi in un'opportunità per creare nuove connessioni tra gli appassionati di musica. Clinker nasce per rispondere a un desiderio diffuso, emerso da una ricerca globale, di mantenere vivi i legami nati durante gli eventi musicali, che troppo spesso rimangono confinati al momento stesso del festival.

Clinker: la tecnologia che unisce i fan della musica

Sviluppato da Heineken in collaborazione con LePub Milano, LePub Amsterdam, LePub New York e il collettivo tecnologico e di innovazione LeGarage, Clinker è un dispositivo intuitivo e coinvolgente. Si applica con facilità a bicchieri e bottiglie Heineken e si sincronizza con i dati di streaming musicale degli utenti. Il suo funzionamento è semplice quanto un "cin cin": quando due bicchieri dotati di Clinker entrano in contatto, il dispositivo rileva istantaneamente il livello di compatibilità musicale tra le due persone. Una banda luminosa integrata cambia colore in base alla percentuale di 'match', offrendo un feedback visivo immediato. Attraverso una web app dedicata, i fan possono non solo visualizzare l'esatta percentuale di affinità, ma anche restare in contatto e far sì che queste interazioni spontanee si evolvano in legami duraturi, capaci di proseguire anche ben oltre la fine dell'evento musicale.

L'obiettivo primario di Clinker è abbattere le barriere sociali tipiche dei grandi festival, valorizzando la spontaneità e la passione condivisa per la musica.

L'esperienza Clinker al Nameless Festival

Il Nameless Festival sarà il teatro ideale per l'esperienza Clinker, che troverà il suo fulcro all'Heineken stage. Qui, i partecipanti avranno la possibilità di immergersi in un'area dedicata, ricca di sorprese, con una DJ line-up esclusiva, ospiti d'eccezione e una serie di attività pensate appositamente per stimolare la socialità e favorire nuove connessioni. Tra i protagonisti di questa iniziativa figurano Eva e Stefania, le cui storie di amicizia, nate proprio grazie alla passione per la musica, sono state raccontate in una puntata speciale del podcast Supernova.

Insieme a un team di influencer molto seguiti, tra cui Jenny De Nucci, Anna Ciati, Tancredi Galli e Edoardo Esposito, condivideranno le proprie esperienze nei festival contemporanei, dimostrando in modo tangibile come Clinker possa facilitare la nascita di nuove amicizie e rafforzare quelle esistenti attraverso il linguaggio universale della musica.

"Fans have more friends": la visione globale di Heineken

L'introduzione di Clinker si inserisce perfettamente all'interno della piattaforma globale "Fans have more friends", che rappresenta la visione unificante di tutte le sponsorizzazioni di Heineken, dal mondo del calcio alla Formula 1, fino ai festival musicali. Questa iniziativa promuove l'idea che la condivisione di una passione comune sia il modo più semplice e immediato per creare nuove connessioni, anche tra perfetti sconosciuti.

In un contesto sociale che talvolta tende all'isolamento, Heineken ribalta la prospettiva, suggerendo che i fan hanno in realtà più amici di quanto possano immaginare. Clinker rappresenta così l'evoluzione del ruolo di Heineken nei festival, un'innovazione pensata per amplificare ciò che accade spontaneamente sotto il palco: conoscersi, condividere emozioni e dare vita a nuovi legami. Un semplice brindisi, dunque, diventa il punto di partenza per trasformare incontri fugaci in relazioni significative, capaci di continuare anche quando la musica si spegne e il festival giunge al termine.