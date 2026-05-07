Helen Mirren sarà l'ospite d'onore della 72ª edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2026. L'attrice britannica riceverà il Taormina Film Festival Achievement Award in una serata speciale dedicata a Anna Magnani, simbolo di autenticità e forza espressiva. Il 12 giugno, presso il Teatro Antico di Taormina, proietterà la versione restaurata di "Bellissima" di Luchino Visconti, nel suo settantacinquesimo anniversario. L'evento è promosso dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, con il supporto della Regione Siciliana e il sostegno dei Ministeri della Cultura e del Turismo.

Tiziana Rocca, direttrice artistica, ha evidenziato la presenza di Mirren come "ponte ideale tra due icone", unendo il prestigio internazionale dell'attrice britannica alla memoria di Magnani.

Mirren, Magnani e il cinema restaurato a Taormina

L'omaggio a Anna Magnani con "Bellissima" celebra una delle sue più memorabili interpretazioni. La carriera di Helen Mirren, costellata di riconoscimenti tra cui l'Oscar per "The Queen", e in film come "Gosford Park" e la serie "Prime Suspect", arricchisce il prestigio internazionale di questa edizione, valorizzando il restauro di opere classiche.

Il Taormina Film Festival: tradizione e vocazione internazionale

Giunto alla sua settantaduesima edizione, il Taormina Film Festival è una delle manifestazioni cinematografiche più tradizionali e rilevanti in Italia.

Si svolge nel suggestivo Teatro Antico di Taormina, fondato nel 1955. Il festival, con la sua vocazione internazionale e l'attenzione alla memoria cinematografica, è vetrina per il cinema d'autore e le nuove tendenze, promuovendo il patrimonio artistico siciliano.