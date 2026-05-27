Henry Zankov è il nuovo direttore artistico della maison Diane von Furstenberg (DVF). L’annuncio, dato dal CEO Graziano de Boni, fissa il debutto della sua prima collezione a settembre, durante la New York Fashion Week. Zankov supervisionerà l'intera direzione creativa, dalle collezioni all'identità visiva, pur mantenendo il proprio marchio ZANKOV.

Il designer ha già collaborato con DVF tra il 2014 e il 2018, e il suo ritorno è iniziato lo scorso settembre con una capsule collection esclusiva. Zankov ha espresso l'onore di costruire sull'eredità di Diane, che incarna la donna DVF: ribelle, sicura di sé e indipendente, guidando il brand verso il futuro.

Strategia e visione DVF

Dal 2023, il CEO Graziano de Boni ha avviato una strategia di rilancio focalizzata sul recupero dello stile originale e su una rinnovata distribuzione globale. La centralizzazione del business nel 2025 è cruciale per recuperare identità e valore del marchio. De Boni ha sottolineato che la nomina di Zankov segna una nuova fase evolutiva. Diane von Furstenberg, fondatrice, ha espresso entusiasmo per la visione di Graziano e per come il design di Henry conquisterà una nuova generazione con il suo senso del colore e la sua sensibilità.

Zankov svilupperà il patrimonio stilistico della casa di moda americana, celebre per l'iconico wrap dress e il suo ruolo nell'emancipazione femminile.

Il suo contributo mirerà alla continuità con il passato e alla sperimentazione di nuove direzioni creative, dialogando con un pubblico giovane e internazionale. Con Zankov e la strategia di de Boni, DVF punta a rafforzare la propria identità stilistica e la filiera distributiva globale, confermando la volontà della maison di rimanere un punto di riferimento nel prêt-à-porter internazionale.

L'eredità di Diane von Furstenberg

Diane von Furstenberg ha fondato l'omonimo marchio nel 1972 negli Stati Uniti, rivoluzionando la moda internazionale con il wrap dress, simbolo di indipendenza e praticità. La maison si è distinta unendo eleganza e funzionalità, promuovendo una visione della donna attiva e moderna, e consolidando la reputazione della fondatrice come icona dell’imprenditoria creativa femminile.