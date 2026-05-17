“Hope” di Na Hong-jin è in concorso al Festival di Cannes 2026. L’opera, di due ore e quaranta minuti, offre un’esperienza cinematografica di adrenalina e ritmo serrato, fondendo horror, thriller e fantasy. Ambientato vicino alla zona demilitarizzata coreana, “Hope” si distingue per narrazione, produzione e cast internazionale.

Na Hong-jin torna alla regia dopo quasi dieci anni, raccontando la storia di una misteriosa presenza che semina il panico nel villaggio costiero di Hope Harbor. Per circa mezz’ora, si percepiscono solo ruggiti e distruzione, finché, grazie a effetti speciali, la creatura protagonista si rivela.

Il mostro antropomorfo, alto quattro metri, è invulnerabile, mentre l’ospedale locale si riempie di feriti e il sangue scarseggia. I personaggi, tra goffaggine e coraggio, affrontano la minaccia in scene ad alta tensione che mantengono la suspense.

Il cast include coreani come Hwang Jung-min e Jo In-sung, insieme a star internazionali quali Michael Fassbender, Alicia Vikander, Jung Ho-yeon (“Squid Game”) e Taylor Russell. “Hope” vanta uno dei budget più elevati nella storia del cinema coreano, con stime salite a 100 miliardi di won (oltre 70 milioni di dollari) a causa di post-produzione e effetti visivi.

Cannes 2026: Concorso e Cinema Coreano

“Hope” è tra i 22 film in competizione ufficiale al 79° Festival di Cannes, inaugurato il 17 maggio 2026.

La presidenza di giuria di Park Chan-wook è un primato per un regista coreano. Il concorso vede forte presenza asiatica. L’accoglienza di “Hope” come blockbuster evidenzia l’influenza globale del cinema coreano.L’attesa per un premio è alta, visti i successi di Park Chan-wook (regista 2022) e Song Kang-ho (attore).

Na Hong-jin: Filmografia e Impatto

Na Hong-jin, noto per opere come “The Chaser” e “The Wailing”, presenta a Cannes il suo quarto film. “Hope” si inserisce in una filmografia che esplora tensione e atmosfere cupe, espandendo il genere con elementi fantasy e creature ispirate a Wiertz e Goya. La proiezione a Cannes conferma il valore del film. Con cast internazionale e presenza a Cannes, consolida la posizione del cinema sudcoreano. Altre rassegne a Cannes ospitano autori coreani.