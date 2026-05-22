L'iniziativa "Before Europe Painted in Oil: The Bamiyan Paintings" mira a riportare l'Afghanistan al centro del dibattito culturale internazionale. Si concentra sui dipinti di Bamiyan, risalenti al V e IX secolo e tra i più antichi esempi di pittura a olio. Presentata alla Biennale Arte di Venezia, è un preludio simbolico a una futura presenza afghana, poiché il paese non ha mai avuto un padiglione nazionale. Il Senior Advisor Mahdi Ghorbani ha annunciato un concreto slancio verso la creazione di tale spazio.

L'evento si è svolto presso l'Ambasciata e Missione della Repubblica Islamica dell'Afghanistan a Roma e il Palazzo Donà dalle Rose a Venezia.

Ha ricostruito la storia e la scoperta dei dipinti di Bamiyan, raffiguranti scene religiose e Buddha con creature mitologiche. Queste opere testimoniano il ruolo dell'Afghanistan come crocevia di civiltà lungo la Via della Seta, evidenziando l'influenza persiana e il legame tra archeologia, memoria e identità. L'iniziativa ha promosso la diplomazia culturale tra Afghanistan ed Europa. L'Ambasciatore afgano in Italia, Khaled Ahmad Zekriya, ha sottolineato che la Biennale di Venezia è uno spazio di dialogo dove il popolo afghano può esistere tramite memoria, arte e scambio intellettuale. Il progetto è atto di reintroduzione culturale, affermando che l'Afghanistan non è un vuoto, ma un crocevia storico di civiltà.

Le pitture di Bamiyan: storia e identità

I dipinti a olio di Bamiyan sono conservati sulle pareti delle caverne adiacenti al sito dove sorgevano i Buddha monumentali. Queste pitture sono rare nell'arte antica per tecniche e soggetti, rivelando la complessità degli scambi culturali e religiosi in Afghanistan. Le raffigurazioni religiose mostrano l'influenza persiana e la stratificazione culturale lungo la Via della Seta. Il progetto alla Biennale evidenzia il valore di queste testimonianze per costruire una nuova identità culturale internazionale, orientata a conservazione e rivitalizzazione dello spirito artistico afghano. La riflessione internazionale sulle pitture di Bamiyan funge da piattaforma per un dialogo sulla custodia del patrimonio artistico afghano in contesti geopolitici complessi, rimarcando che l'Afghanistan è un protagonista storico e artistico di primaria importanza.

I Buddha di Bamiyan: memoria e rinascita artistica

La Valle di Bamiyan era celebre anche per i due Buddha giganti scavati nella roccia nel VI secolo. Queste statue furono distrutte nel 2001 dai talebani, suscitando vasta emozione. La loro memoria è oggi rievocata e reinterpretata. Un esempio è "The Light That Shines Through the Universe", installazione di Tuan Andrew Nguyen sulla High Line di New York. Questa statua in pietra arenaria di otto metri è un omaggio ai Buddha di Bamiyan. L'opera, un'eco e non una replica, recupera la memoria dei capolavori perduti, utilizzando proiettili fusi per le mani, in una riflessione sulla continuità tra distruzione e rinascita artistica. Il titolo riprende "Salsal", nome locale del Buddha maggiore ("la luce splende attraverso l'universo").

Queste iniziative, nel quadro di una viva risposta internazionale, confermano il desiderio di riconnettere l'Afghanistan alla comunità culturale globale e di salvaguardare l'eredità artistica della regione di Bamiyan.