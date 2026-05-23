Il 23 maggio 2026, in occasione del settantesimo anniversario della nascita di Andrea Pazienza, è stato inaugurato il sito ufficiale www.andreapazienza.com. Questo portale digitale, curato dai fratelli Michele e Mariella Pazienza, offre al pubblico un vasto archivio di materiali inediti e opere dell'artista, tra cui illustrazioni, bozzetti, quadri, vignette, fotografie, interviste, copertine, lettere, poesie e murales, custoditi dalla famiglia.

Michele Pazienza lo descrisse come un artista dalle "mille facce", "ingabugliato per scelta", sottolineandone la complessa genialità.

La sua creatività, su ogni supporto dalla carta al muro, diede vita a personaggi iconici come Zanardi, Pentothal e Pompeo. Le celebri caricature di Sandro Pertini lo portarono al Quirinale. Tra le opere più note, pitture e manifesti per 'La città delle donne' di Federico Fellini e copertine per 'Robinson' di Roberto Vecchioni.

Omaggi nazionali e appelli per la valorizzazione

La ricorrenza del settantesimo compleanno di Pazienza è stata celebrata da importanti istituzioni. Il MAXXI di Roma ha ospitato la mostra “Andrea Pazienza. Non sempre si muore”, a conferma della sua centralità nel fumetto italiano ed europeo. Parallelamente, la sorella Mariella ha lanciato un appello affinché un murale realizzato a Napoli nel 1987, già recuperato dalla Mostra d’Oltremare, possa trovare una collocazione istituzionale adeguata nella città partenopea, valorizzando tale espressione pubblica.

Iniziative e progetti a San Benedetto del Tronto

San Benedetto del Tronto, sua città natale, ha omaggiato Pazienza con eventi del festival “Cose da Paz!”. Il 23 maggio, al Museo del Mare, è stato proiettato il documentario 'Paz! Rmx – Sulle tracce di un genio', con testimonianze dirette. Tra i testimoni, i cugini Barbara e Vincenzo Di Cretico, l’amico Filippo Nanni (che presentò una veduta inedita di Pazienza a nove anni) ed Eugenio Cellini, suo compagno di scuola a Pescara. Il Comune di San Benedetto ha presentato un progetto ANCI per trasformare il Mercato Ittico all’Ingrosso in un polo di innovazione culturale e sociale per giovani under 35. Le iniziative includevano una sigla animata ispirata all'opera 'Sogno', creata da animatori locali, e una lettura della stessa sul litorale sambenedettese.

Il MAXXI L’Aquila ha ospitato un'ulteriore mostra, a conferma della risonanza nazionale. Giulio Troli, direttore artistico, ha sottolineato come la ricorrenza sia un'occasione per rafforzare il legame tra Pazienza e la sua città. La foto del manifesto, scattata dal padre Enrico nel 1967 sulla spiaggia di San Benedetto, cattura l’energia giovanile dell'artista.