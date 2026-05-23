Il 79° Festival di Cannes ha celebrato un momento storico con l'assegnazione del premio per la migliore regia ex aequo. La giuria, presieduta da Park Chan‑Wook, ha riconosciuto il talento di Javier Calvo e Javier Ambrossi (noti come “I Javis”) per il film «La bola negra», e di Paweł Pawlikowski per «Fatherland». La cerimonia di premiazione si è tenuta il 23 maggio 2026 a Cannes, evidenziando l'eccezionalità di due vincitori in questa prestigiosa categoria.

«La bola negra», diretto da I Javis (Javier Calvo e Javier Ambrossi), si è distinto per il suo carattere operistico e per aver immaginato l'opera incompiuta di Federico García Lorca.

Il film esplora temi profondi come la memoria storica e la repressione omosessuale, aspetti che hanno catturato l'attenzione della giuria. «Fatherland», opera di Paweł Pawlikowski, ha condiviso questo importante riconoscimento, a testimonianza dell'elevato standard della selezione registica di quest'edizione del festival.

I riconoscimenti del 79° Festival di Cannes

La scelta della giuria, sotto la guida di Park Chan‑Wook, di premiare ex aequo i due registi per la migliore regia, ha enfatizzato la qualità e l'originalità delle proposte cinematografiche. Questa decisione si configura come un evento inusuale nella storia del festival, che ha ospitato un'edizione caratterizzata da una competizione particolarmente ricca e diversificata.

Oltre al prestigioso premio per la regia, il Festival di Cannes ha conferito altri significativi riconoscimenti. Il Premio della Giuria è stato assegnato a «The dreamed adventure» di Valeska Grisebach. I premi per le interpretazioni sono andati a Valentin Campagne ed Emmanuel Macchia, riconosciuti come miglior attore per «Coward» di Lukas Dhont, e a Virginie Efira e Tao Okamoto, premiate come migliori attrici per «All of a sudden» di Ryusuke Hamaguchi. La miglior sceneggiatura è stata firmata da Emmanuel Marre per «Notre salut». La Camera d’Oro, dedicata alla migliore opera prima, è stata vinta da «Ben 'Imana'» di Marie-Clémentine Dusabejambo. Infine, la Palma d’Oro al miglior cortometraggio è stata conquistata da «Para los contrincantes» di Federico Luis.

Il ruolo del Festival di Cannes nel cinema mondiale

Il Festival di Cannes, fondato nel 1946 e appuntamento annuale nella città francese omonima, si conferma come una delle più importanti manifestazioni cinematografiche a livello internazionale. La sua missione è promuovere opere di qualità e sostenere lo sviluppo dell'industria cinematografica globale. La selezione ufficiale accoglie film da ogni parte del mondo, e la giuria internazionale attribuisce premi in diverse categorie, tra cui la celebre Palma d'Oro, il Grand Prix, e i riconoscimenti per la regia, la sceneggiatura e le interpretazioni attoriali.

La 79ª edizione ha ribadito il ruolo cruciale del festival nel panorama cinematografico mondiale, fungendo da vetrina per autori consolidati e nuovi talenti emergenti. L'inedita assegnazione ex aequo del premio per la migliore regia sottolinea l'impegno del festival nel valorizzare la diversità e l'eccellenza delle proposte artistiche presentate.