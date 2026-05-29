I Ministri tornano sulla scena musicale italiana con l'Ep "Canzoni Ombra", un progetto nato da un "esperimento discografico basato sulla fiducia" che ha riportato alla luce brani rimasti ai margini della loro produzione ufficiale. L'iniziativa ha preso il via nel 2022, quando alcune tracce inedite furono condivise esclusivamente con la community del gruppo milanese tramite la loro newsletter. La band – Federico Dragogna (chitarre), Davide Luigi Alessandro Autelitano Rigamonti (voce, basso) e Michele Esposito (batteria) – aveva chiesto ai fan di custodire i pezzi senza diffonderli online, creando uno scambio intimo, un "piccolo segreto tra noi e loro".

Questo gesto di fiducia è stato pienamente ripagato: "In migliaia le scaricarono ma, incredibilmente, tutti furono fedeli al patto: nessuno le condivise su Youtube o altrove – il nostro esperimento discografico basato sulla fiducia riuscì, e la nostra piccola comunità di ascoltatori si dimostrò, una volta di più, speciale". Forte di questo legame, il trio ha deciso di dare una pubblicazione ufficiale a quel materiale, recuperandolo e rielaborandolo in studio con Ivan Antonio Rossi e arricchendo l'Ep con due inediti assoluti.

"Canzoni Ombra": brani, temi e ispirazioni

"Le Canzoni Ombra – spiegano i Ministri – sono canzoni rimaste fuori dai nostri album per i motivi più disparati, pezzi seduti sui banchi dell’opposizione in attesa di entrare in azione".

L'Ep, disponibile in digitale dal 29 maggio, si compone di cinque tracce: "Questa non è musica" (inno alla vocazione del musicista), "Gente che si ostina a vivere" (riflessione sulla sopravvivenza quotidiana), "Serpenti dell’82" (sound energico e granitico), "Elettricità" (rock e critica sociale) e "Nostalgia di Dio" (pezzo atipico, lounge e funkeggiante).

L'artwork del disco si distingue per originalità, ispirandosi alle copertine dei metodi di solfeggio italiani, con caratteri eleganti e un vivace sfondo arancione.

Uscite, tour e il legame con il pubblico

L'Ep "Canzoni Ombra" è stato pubblicato in digitale il 29 maggio, con un'edizione limitata in vinile (LP 12’’ one side) disponibile dal 10 luglio in confezione bauletto.

L'uscita è accompagnata da un tour estivo, inaugurato il 21 maggio al Mi Ami Festival di Milano, che segna il ritorno della band sui palchi italiani dopo i concerti di "Aurora popolare".

Questo progetto rafforza il rapporto di fiducia e condivisione con la fanbase, elemento distintivo per i Ministri sin dagli esordi nel 2006 con l'album "I soldi sono finiti". Attivi dal 2006, i Ministri rappresentano una delle realtà più consolidate del rock alternativo italiano, riconosciuti per l'energia live e la capacità di esplorare temi sociali e personali. La loro discografia include lavori significativi e numerosi tour che hanno consolidato il ruolo del gruppo nel panorama della musica indipendente e rock nazionale.