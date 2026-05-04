Il Calendario Pirelli 2027 sarà interamente dedicato all’India, segnando un momento storico per l’iconico progetto: per la prima volta, infatti, la realizzazione è stata affidata a due fotografi distinti. Protagonisti di questa edizione saranno Sølve Sundsbø, già autore del Calendario 2026, e Avani Rai, fotografa di fama internazionale e figlia del maestro indiano Raghu Rai. Quest’ultimo, venuto a mancare di recente, aveva dedicato gli ultimi tre mesi della sua vita allo sviluppo di una concept fotografica profondamente radicata nelle sue origini e nella sua personale visione del subcontinente indiano.

La scelta di coinvolgere due artisti rappresenta una svolta significativa per il prestigioso “The Cal”.

Nelle settimane successive alla scomparsa di Raghu Rai, la famiglia Rai e Pirelli hanno preso la decisione congiunta di portare a termine la parte del Calendario che il maestro aveva iniziato. A Avani Rai è stato affidato il compito di dare continuità ai propositi e all’ispirazione paterna, un gesto che assume un profondo significato personale e artistico. «Il lavoro che mio padre ha creato per Pirelli era un tributo all’India, unendo la sua visione di sempre a una più contemporanea espressione della gente e della diversità del paese, qualcosa che lo ha sempre attratto profondamente. Non posso pensare che rimanga incompiuto.

Realizzarlo è profondamente personale, come se rivivessi il suo modo di vedere l’India attraverso la sua macchina fotografica», ha commentato Avani Rai, sottolineando il legame intimo con l’opera del genitore. In parallelo, Sølve Sundsbø offrirà una sua rilettura del paese, arricchendo il progetto del 2027 con la sua riconosciuta sensibilità e l’estetica innovativa che lo contraddistinguono.

Una collaborazione internazionale in omaggio a Raghu Rai

La collaborazione tra i due fotografi è stata accolta con entusiasmo. Sundsbø ha espresso il suo onore e la sua felicità per l’incarico: «È un grande onore essere nuovamente invitato a far parte del Calendario Pirelli. Sono molto felice di farlo insieme ad Avani Rai, rendendo omaggio all’eredità di suo padre.

È un’opportunità straordinaria per esplorare l’India. Faremo entrambi del nostro meglio per celebrare il Paese e la memoria di Raghu Rai attraverso questa collaborazione». Questa iniziativa, fortemente voluta sia da Pirelli che dalla famiglia Rai, mira a garantire che la visione autentica e personale di Raghu Rai, considerato un pioniere indiscusso della fotografia indiana contemporanea, venga pienamente realizzata e portata avanti con il massimo rispetto e sensibilità.

L’edizione 2027 promette di offrire una doppia prospettiva su un paese straordinario e culturalmente ricco. L’incontro tra l’approccio internazionale e sperimentale di Sundsbø e quello profondamente radicato nella cultura e nella storia indiana di Avani Rai creerà un racconto visivo unico.

Sarà non solo un omaggio all’India in tutte le sue sfaccettature, ma anche un tributo al lascito umano e artistico di Raghu Rai, la cui carriera ha lasciato un segno indelebile nel panorama fotografico mondiale.

Il Calendario Pirelli: un’icona culturale in continua evoluzione

Conosciuto semplicemente come «The Cal», il Calendario Pirelli rappresenta uno dei progetti fotografici editoriali più celebri e riconoscibili a livello globale. Nato nel 1964 come strumento di comunicazione aziendale, è oggi prodotto in tiratura limitata e non destinato alla vendita, acquisendo nel tempo lo status di vera e propria icona culturale. Nel corso degli anni, ha coinvolto maestri della fotografia del calibro di Helmut Newton, Annie Leibovitz e Peter Lindbergh, oltre a numerose personalità di spicco del mondo dello spettacolo, dell’arte e della cultura.

L’edizione 2027 si inserisce pienamente in questa prestigiosa tradizione, proponendo una narrazione visiva che intreccia la profondità storica della cultura indiana con un linguaggio fortemente contemporaneo. Raghu Rai era celebre per la sua capacità di rappresentare la realtà sociale, spirituale ed estetica dell’India. Avani Rai, proseguendo la sua eredità artistica, continua a raccontare con intensità e sensibilità la complessità e le trasformazioni della società indiana. Sundsbø, che ha firmato le immagini del Calendario 2026, apporta una prospettiva internazionale, caratterizzata da una costante ricerca estetica e innovazione tecnica. Questa doppia firma è destinata ad arricchire l’edizione 2027 con una pluralità di voci e sguardi, evidenziando la ricchezza e la polifonia del panorama artistico globale.