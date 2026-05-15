La Regione Campania ha ufficialmente annunciato la quinta edizione del Campania Libri Festival, scegliendo come prestigiosa cornice il Salone Internazionale del Libro di Torino. L'importante presentazione è avvenuta nell'ambito della celebre manifestazione piemontese, che si tiene presso Lingotto Fiere. Qui, la Campania si è distinta con uno spazio espositivo di rilievo: uno stand di ben 270 metri quadrati situato nel Padiglione Oval, concepito per offrire una vetrina privilegiata a oltre cinquanta editori campani.

Il Campania Libri Festival, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale, si svolgerà a Napoli, nella suggestiva cornice del Palazzo Reale, dal 1 al 4 ottobre.

L'evento è riconosciuto come uno degli appuntamenti culturali più significativi della regione, un vero e proprio crocevia per il mondo del libro e della cultura.

La presentazione torinese ha visto la partecipazione di figure chiave del settore. Tra gli intervenuti, Alessandro Barbano, presidente della Fondazione Campania dei Festival, affiancato da Angela Albarano, Alessandro De Simone e Davide Grossi. Il dibattito è stato moderato da Massimo Adinolfi, curatore del festival. L'assessore regionale alla Cultura, Onofrio Giustino Angelo Cutaia, ha enfatizzato la portata dell'iniziativa, dichiarando che si tratta di "uno degli appuntamenti culturali più importanti della Campania, capace di mettere in relazione editori, autori, lettori e nuove generazioni".

L'assessore ha inoltre rimarcato come il consolidamento e la crescita del festival siano "strategici per le politiche culturali della nostra regione, perché rappresentano un investimento in una vera infrastruttura culturale, capace di contribuire alla democratizzazione dell'accesso al sapere".

Il Campania Libri Festival: Obiettivi e Successi

Giunto alla sua quinta edizione, il Campania Libri Festival si propone di rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di punto di riferimento essenziale per l'editoria italiana e internazionale. L'ambizioso obiettivo è superare i già notevoli risultati ottenuti nella scorsa edizione, che ha registrato una partecipazione di 130 stand e 150 case editrici, sia locali che nazionali, attirando un pubblico di oltre 35 mila visitatori.

Il festival si impegna attivamente nella promozione del pensiero critico, nella condivisione delle idee e nella valorizzazione della lettura come strumento fondamentale di libertà e inclusione culturale.

Il programma dettagliato dell'evento prevede una ricca serie di incontri, presentazioni di libri e iniziative pensate per coinvolgere sia gli operatori del settore che il grande pubblico, con una particolare attenzione rivolta alle nuove generazioni. L'intera gestione e l'organizzazione del festival sono curate dalla Fondazione Campania dei Festival, sotto la direzione di Ruggero Cappuccio.

La Campania Protagonista al Salone del Libro

La significativa presenza della Regione Campania al Salone del Libro di Torino si inserisce in un più ampio e strutturato progetto volto alla valorizzazione del ricco patrimonio librario regionale.

Lo stand campano, oltre a ospitare gli oltre cinquanta editori, è il fulcro di un intenso calendario di quarantacinque appuntamenti, tra cui sette rivestono un particolare rilievo istituzionale. Questa iniziativa è interamente dedicata alla promozione di nuove voci, opere emergenti e editori indipendenti, con l'intento primario di mettere in luce l'eccellenza e la qualità della produzione editoriale campana e il dinamismo che caratterizza l'intero settore.

La partecipazione attiva dell'assessore Onofrio Giustino Angelo Cutaia a numerosi eventi in programma durante il Salone testimonia in modo concreto il profondo impegno della Regione nella promozione della cultura e della lettura. Questa presenza rafforza il legame tra le istituzioni, gli operatori culturali e il pubblico, sottolineando l'importanza attribuita alla diffusione del sapere e all'accesso democratico alla cultura.