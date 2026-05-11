Il film ‘Il diavolo veste Prada 2’ continua a dominare il box office italiano, mantenendo saldamente la prima posizione per il secondo weekend consecutivo. La pellicola ha registrato un incasso di 6.657.152 euro nel fine settimana, dimostrando una notevole tenuta con una media di 8.771 euro per 759 schermi e un calo contenuto del 42% rispetto al weekend precedente. Il successo si consolida con un incasso totale che supera i 24.605.766 euro, confermando l'ampio apprezzamento del pubblico e la sua capacità di trainare il mercato.

Il successo di 'Michael' e la spinta al mercato complessivo

Anche ‘Michael’ si conferma tra i protagonisti del botteghino, posizionandosi al secondo posto. Il film ha mostrato una buona media copie, raggiungendo i 5.650 euro per 596 sale, e un calo ridotto del 28%. Con un incasso di 3.367.121 euro nel weekend, il totale complessivo di ‘Michael’ sale a 18.089.418 euro. La performance di questi due titoli ha avuto un impatto significativo sull'intero mercato cinematografico: il periodo dal 7 al 10 maggio ha generato un incasso complessivo di 12.218.945 euro e ha attratto 1.520.273 spettatori. Questo risultato lo rende il terzo miglior weekend dell’anno, superato solo da quelli registrati dall’1 al 4 gennaio e dal 30 aprile al 3 maggio.

Le nuove proposte e le produzioni italiane in classifica

Tra le nuove uscite, ‘Mortal Kombat II’ ha fatto il suo debutto in terza posizione, incassando 407.136 euro con una media di 1.362 euro in 299 sale. Al quarto posto si è piazzato ‘Pecore sotto copertura’, che ha raccolto 340.111 euro nel weekend, portando il suo totale a 414.289 euro grazie anche alle anteprime. La quinta posizione è stata occupata da un altro esordio, l'evento musicale ‘Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour Live in 3D’, diretto da James Cameron, che ha incassato 300.368 euro.

Le nuove produzioni italiane hanno invece registrato risultati più modesti. ‘Illusione’ di Francesca Archibugi si è classificato al settimo posto con 151.611 euro, pur ottenendo una media di 820 euro per 185 cinema.

L'ottava posizione è andata alla commedia corale ‘L’amore sta bene su tutto’ con 120.871 euro. Infine, ‘Antartica – Quasi una fiaba’, con Silvio Orlando, si è posizionato nono con 78.287 euro, distribuito in appena 90 sale.

A completare la top ten, troviamo ‘Super Mario Galaxy – Il film’, che si è classificato sesto con 186.577 euro nel weekend, raggiungendo un totale di 14.225.867 euro. Chiude la classifica al decimo posto ‘Yellow Letters’, con un incasso di 55.634 euro per un totale di 161.791 euro.