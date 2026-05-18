Nel fine settimana dal 14 al 17 maggio 2026, Il diavolo veste Prada 2 si è confermato in vetta al box office italiano, dominando la classifica degli incassi. Il sequel del celebre film con Meryl Streep e Anne Hathaway ha registrato un incasso di 2.758.584 euro nel weekend, portando il suo totale complessivo dal 29 aprile a 29.170.755 euro. La pellicola è stata proiettata in 739 sale cinematografiche, con una media per schermo di 3.733 euro, nonostante un calo fisiologico del 59% rispetto al fine settimana precedente. Il film si avvicina così a superare la soglia dei 30 milioni di euro, un traguardo raramente raggiunto nel periodo post-Covid.

Box office in forte crescita rispetto all'anno precedente

Il box office complessivo del weekend ha raggiunto i 7.632.933 euro, con un totale di 959.064 spettatori. Questo dato rappresenta una significativa crescita del 227% rispetto allo stesso periodo del 2025. Gli schermi monitorati da Cinetel sono stati 3.121. Al 17 maggio, il totale degli incassi del mese ha già toccato i 43.801.601 euro, segnando un aumento del 286% rispetto a maggio 2025 e una crescita del 249% sull’intero 2025, evidenziando un momento particolarmente positivo per il settore cinematografico.

Michael e Obsession sul podio: la classifica completa

In seconda posizione si è mantenuto Michael, il biopic dedicato al re del Pop interpretato da Jaafar Jackson.

Il film ha incassato 2.370.711 euro nel fine settimana, con una media di 4.499 euro in 527 cinema. Il suo incasso totale dal 22 aprile è salito a 21.428.534 euro. Da notare che Michael è stato il film più visto nella giornata di domenica 17 maggio, superando temporaneamente Il diavolo veste Prada 2. Al terzo posto ha debuttato l’horror Obsession, che ha registrato 605.384 euro e una media di 2.491 euro in 243 sale.

Tra le altre nuove uscite, In the Grey di Guy Ritchie ha esordito in quarta posizione con 252.506 euro. Segue in quinta posizione Le città di pianura di Francesco Sossai, che ha beneficiato della vittoria ai David, registrando una notevole crescita del 326% rispetto al weekend precedente e incassando 232.089 euro.

Il suo totale dal 25 settembre è di 2.122.362 euro. La sesta posizione è occupata da Pecore sotto copertura con 222.082 euro. Settimo posto per l'esordio del docufilm rock Iron Maiden: Burning Ambition con 135.853 euro. All'ottavo si trova Mortal Kombat II con 131.358 euro. Nona piazza per il film family Hopper il segreto della marmotta, anch'esso un esordio, con 129.010 euro. Chiude la top ten l'inossidabile Super Mario Galaxy - Il film con 97.064 euro nel weekend, portando il suo totale dall'1 aprile a un ottimo 14.343.703 euro.

Il ruolo di Cinetel nel monitoraggio degli incassi

Cinetel rappresenta il sistema ufficiale italiano per la rilevazione degli incassi cinematografici. Attraverso il monitoraggio quotidiano dei dati di vendita dei biglietti e degli accessi alle sale, fornisce statistiche dettagliate sull'andamento del mercato, rivelandosi uno strumento essenziale per distributori, esercenti e operatori del settore nell'analisi delle performance dei film e delle tendenze del pubblico.