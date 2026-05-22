Il volume “Diego Armando Maradona. Il Dio Delphico di Napoli”, scritto da Angela Anzalone e pubblicato da Graus Edizioni, è un’opera dedicata all’indimenticata figura del Pibe de Oro. Il libro esplora la vita di un uomo straordinario che seppe infondere speranza nei popoli dell’America del Sud, spesso oppressi da dittature e afflitti da una profonda miseria.

La narrazione di Anzalone evidenzia come Maradona avesse conosciuto sulla propria pelle le durezze di una povertà senza riscatto. Ciononostante, consapevole del suo genio calcistico, un dono del destino, egli riuscì a coronare il sogno di diventare il più grande calciatore del mondo, una luce splendente che brillò intensamente sulle scene internazionali.

Il testo pone particolare enfasi sul legame indissolubile tra Diego Armando Maradona e la città di Napoli, descritta come il suo unico e vero amore. La città partenopea, con la dolcezza e la forza vivace del Vesuvio, ricambiò questo affetto incondizionato. Secondo l’opera di Anzalone, Napoli e i suoi tifosi lo resero eterno, considerandolo un figlio, un Eroe fondativo della bellezza dello sport e un Mito, assimilato a un Dio Delphico. Questo legame profondo è ancora oggi onorato a Largo Maradona, meta di migliaia di visitatori che rimangono stupiti dinanzi alla titanica sacralità dell’azzurro napoletano del suo monumentale murale.

Il Mito Eterno di Maradona a Napoli

La figura di Diego Armando Maradona fu immortalata dalla città di Napoli e dai suoi appassionati tifosi.

Essi lo celebrarono non solo come un campione sportivo, ma come un simbolo e una leggenda vivente. L’autrice Angela Anzalone sottolinea come il ricordo di Maradona sia mantenuto vivo e vibrante, specialmente a Largo Maradona.

Questo luogo iconico ospita un monumentale murale dedicato al campione, che attira ogni anno migliaia di visitatori da ogni parte del mondo. L’opera d’arte, con la sua imponente rappresentazione dell’azzurro napoletano, incarna la sacralità e la forza del legame tra il calciatore e la città, contribuendo a perpetuare il suo mito nella memoria collettiva.

Largo Maradona: Un Santuario Urbano

Situato nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli, Largo Maradona è divenuto un autentico punto di riferimento e un luogo di pellegrinaggio per i tifosi e per tutti coloro che desiderano rendere omaggio a Diego Armando Maradona.

Il celebre murale, realizzato originariamente nel 1990, è stato oggetto di diversi restauri nel corso degli anni, mantenendo intatta la sua potenza evocativa e la sua importanza culturale.

Questa zona della città è costantemente animata da appassionati di calcio e turisti che si fermano ad ammirare l’opera. Essi riflettono sull’impatto profondo che Maradona ebbe sulla storia sportiva e culturale di Napoli, un impatto che trascende il campo da gioco e si radica nell’identità stessa della città. Il murale e il largo circostante testimoniano la venerazione per un uomo che, con il suo talento e la sua passione, lasciò un segno indelebile.